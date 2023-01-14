Рогов сообщил о гибели четырех мирных жителей при обстреле города Пологи

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Украинские военные обстреляли город Пологи в Запорожской области, в результате погибли четыре человека, сообщается в телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.



«Прилет нескольких реактивных снарядов в продуктовый магазин и здание администрации. На данный момент известно о гибели четверых мирных жителей и еще пяти, получивших тяжелые ранения», — написал он.

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