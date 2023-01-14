Глава военной администрации сообщил о работе ПВО в Кривом Роге Днепропетровской области

Власти сообщили о работе ПВО в Кривом Роге

Ранее в соседнем с Кривым Рогом Днепре в результате удара повреждения получил многоквартирный дом

Александр Вилкул (Фото: Ueslei Marcelino / Reuters)

В Кривом Роге Днепропетровской области сработала система противовоздушной обороны, сообщил в телеграм-канале глава военной администрации города Александр Вилкул.

«Кривой Рог — слава ПВО. <...> Ракеты еще в небе — оставайтесь в укрытиях», — написал он.

Местное «Суспiльне» пишет о звуках взрывов в городе. С 18:33 мск в Днепропетровской области была воздушная тревога, она прекратилась спустя час.

14 января столица региона, Днепр, подверглась ракетному удару. Был поврежден жилой многоквартирный дом, по данным главы областной администрации Валентина Разниченко, погибли пять человек, еще около 40 пострадали.

В тот же день о ракетных обстрелах сообщили и в других регионах Украины. Министра энергетики страны Герман Галущенко сообщил о «прилетах» по объектам инфраструктуры в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях. В стране начались аварийные отключения энергии. Харьковская область, как сообщали в региональном сетевой компании, полностью обесточена.