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Минобороны заявило об уничтожении двух диверсионных групп под Харьковом

Минобороны: ВС России уничтожили две диверсионные группы в Харьковской области
Также ВС России уничтожили два склада с боеприпасами в ДНР и Запорожэской области, развили наступление в районе населенного пункта Соль и нанесли огненное поражение силам ВСУ на купянском и красно-лиманском направлениях
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

За прошедшие сутки российские Вооруженные силы уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Харьковской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В районах населенных пунктов Табаевка и Першотравневое Харьковской области ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — сказано в сообщении.

Помимо этого:

  • на Купянском направлении нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады ТРО;
  • в Запорожской области и ДНР уничтожено две склада ВСУ с боеприпасами;
  • на красно-лиманском направлении нанесено поражение подразделениям 80-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ;
  • в районе населенного пункта Шипиловка (ЛНР) уничтожены до 50 бойцов ВСУ, четыре бронированные машины и два пикапа;
  • при наступлении ВС России в район населенного пункта Соль (под Соледаром) уничтожено более 70 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

Всего с начала военной операции на Украине, по данным российского военного ведомства, уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2880 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7511 танков и других боевых бронированных машин, 982 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3828 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8040 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны заявило об уничтожении двух диверсионных групп под Харьковом
Минобороны заявило об уничтожении двух диверсионных групп под Харьковом

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Минобороны склад боеприпасов ВСУ Военная операция на Украине
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