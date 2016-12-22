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Израиль разбомбил проложенный из сектора Газа подземный тоннель ХАМАС
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Израиль разбомбил проложенный из сектора Газа подземный тоннель ХАМАС
Политика, 11:16
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Израиль разбомбил проложенный из сектора Газа подземный тоннель ХАМАС
ВВС Израиля разбомбили тоннель, который был прорыт из сектора Газа вглубь израильской территории с одной стороны и на территорию Египта с другой. Его использовали боевики ХАМАС, заявили израильские военные
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильские военные уничтожили тоннель, принадлежавший, по их сведениям, палестинскому исламистскому движению ХАМАС, сообщает Times of Israel. По тоннелю можно было попасть из сектора Газа в Израиль и Египет.

В воскресенье, 14 января, появились сообщения о том, что израильские самолеты нанесли удары по территории сектора Газа к востоку от города Рафах, который находится недалеко от египетской и израильской границ.

«Мы считаем, что это был тоннель террористов, потому что он проходит под стратегическими объектами», — сообщил пресс-секретарь Минобороны Израиля Джонатан Конрикус. Речь идет о газо- и нефтепроводах и блокпосте израильских военных.

Тоннель начинался в Рафахе в 900 м от границы Израиля и пересекал израильскую границу под КПП Керем Шалом. Тоннель был прорыт вглубь израильской территории на 180 м. С другой стороны он уходил на сотни метров на территорию Египта. Израильские военные считают, что этот тоннель «был значительным активом» для ХАМАС и позволял боевикам атаковать израильские позиции с Синайского полуострова. Так как тоннель заходил на территорию Египта, Минобороны Израиля контактировало с египетскими военными.

Это уже третий тоннель, уничтоженный израильскими военными за три месяца. 30 октября был подорван тоннель, принадлежавший организации «Палестинский исламский джихад», при подрыве погибли 12 боевиков и два оперативника ХАМАС. 10 декабря был уничтожен тоннель, принадлежавший ХАМАС. Оба этих тоннеля были уничтожены ударам с израильской территории. В этот раз самолеты ВВС Израиля пролетели над сектором Газа.

«Уничтожение сети тоннелей, используемых для атак, — это ключевой пункт нашей политики в стремлении к постоянному снижению стратегических возможностей ХАМАС», — заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман. Он призвал жителей с​ектора Газа инвестировать «в святость жизни, а не в катакомбы».​

В ХАМАС, по информации Times of Israel, заявили, что это был тоннель контрабандистов.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Израиль , ХАМАС
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