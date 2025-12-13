Лукашенко помиловал Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого

Алесь Беляцкий (Фото: Андрей Александров / РИА Новости)

Белорусский правозащитник, председатель признанного экстремистским центра «Весна», лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Алесь Беляцкий помилован президентом Александром Лукашенко в числе 123 других заключенных. Об этом сообщило издание «Наша Нiва» (в Белоруссии оно внесено в список причастных к экстремистской деятельности организаций).

Беляцкий находился в заключении с 2021 года, в 2023-м он был осужден на 10 лет по обвинениям в финансировании протестов «под видом правозащитной и благотворительной деятельности». Проходившие по делу представители «Весны» Валентин Стефанович и Владимир Лабкович были осуждены на девять и семь лет соответственно.

До этого, в 2011 году, Беляцкий был приговорен к четырем с половиной годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества по обвинению в неуплате налогов в особо крупном размере. Тогда международные правозащитные организации признали Беляцкого узником совести, но в июне 2014 года правозащитник вышел на свободу.