Бывшего сенатора Тер-Аванесова объявили в розыск

Александр Тер-Аванесов (Фото: Совет Федерации)

Бывшего сенатора от Костромской области Александра Тер-Аванесова объявили в федеральный розыск, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела. Экс-сенатору заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере; лишение свободы на срок до десяти лет).

Тер-Аванесов является фигурантом дела экс-замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой, связанного с хищениями у Минобороны при госконтрактах на общую сумму свыше 4 млрд руб. на возведение военных объектов. По данным ТАСС, ущерб по делу превысил 9 млрд руб. Мерваезова проходит по делу вместе с бывшим главой ГВСУ № 8 Вадимом Выгулярным, который был арестован этим летом по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Тер-Аванесов — уроженец Азербайджана, член Совета Федерации от Костромской областной думы (2006–2015), депутат Костромской областной думы (2015–2016). С 2016 по 2023 год — старший вице-президент банка ВТБ.