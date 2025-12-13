 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Бывшего сенатора Тер-Аванесова объявили в розыск

«РИА Новости»: экс-сенатора Тер-Аванесова объявили в федеральный розыск
Александр Тер-Аванесов
Александр Тер-Аванесов (Фото: Совет Федерации)

Бывшего сенатора от Костромской области Александра Тер-Аванесова объявили в федеральный розыск, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела. Экс-сенатору заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере; лишение свободы на срок до десяти лет).

Тер-Аванесов является фигурантом дела экс-замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой, связанного с хищениями у Минобороны при госконтрактах на общую сумму свыше 4 млрд руб. на возведение военных объектов. По данным ТАСС, ущерб по делу превысил 9 млрд руб. Мерваезова проходит по делу вместе с бывшим главой ГВСУ № 8 Вадимом Выгулярным, который был арестован этим летом по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Тер-Аванесов — уроженец Азербайджана, член Совета Федерации от Костромской областной думы (2006–2015), депутат Костромской областной думы (2015–2016). С 2016 по 2023 год — старший вице-президент банка ВТБ.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Костромская область сенатор федеральный розыск розыск Совет Федерации
Материалы по теме
Водитель объявленного в розыск продюсера «Ласкового мая» дал показания
Общество
Продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина объявили в розыск
Общество
Защита подала апелляцию на арест Льва Шлосберга
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 13:41 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 13:41
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
МИД ответил на инструкцию ЕС по общению с российскими дипломатами Политика, 14:00
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Сергея Мозякина ввели в Зал славы отечественного хоккея Спорт, 13:46
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Главные нововведения для водителей в 2026 году. К чему готовиться Авто, 13:37
На Украине более 1 млн человек остались без света после ночных взрывов Политика, 13:27
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Эрдоган призвал не допустить превращения Черного моря в арену боя Политика, 13:23
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 13:21
Болельщики устроили погром на стадионе в Индии из-за Месси Спорт, 13:18
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
Таиланд заявил о продолжении боев с Камбоджей вопреки заявлениям Трампа Политика, 13:01
Ардашев выиграл спринт на этапе Кубка России, Большунов не вышел в финал Спорт, 12:57
Бывшего сенатора Тер-Аванесова объявили в розыск Политика, 12:48