Губарева опровергла сообщения о домашнем аресте

Екатерина Губарева, все еще числящаяся вице-губернатором Херсонской области на сайте правительства, утверждает, что никакие обвинения ей не предъявлялись. По словам ее супруга, дело против нее «развалилось»

Екатерина Губарева (Фото: k_gubareva / Telegram)

Вице-губернатор Херсонской области Екатерина Губарева опровергла сообщения о своем домашнем аресте. Ранее о назначенном ей домашнем аресте писал ТАСС со ссылкой на «представителя силовых структур».

«Официально заявляю, что нахожусь в добром здравии и на свободе. Никто никаких обвинений мне в хищениях не предъявлял», — написала она в своем телеграм-канале. К сообщению она прикрепила свое фото с детьми на фоне офиса центра «Мои документы». Где именно она находится, Губарева не уточнила.

«Понимаю, что время вечернее и всем хочется сказок на ночь, но мы не в волшебном лесу, а в стране, которая проводит СВО. Поэтому подливать мутную воду на информационные мельницы наших врагов в Киеве или Брюсселе как минимум безответственно, если не преступно», — добавила она.

Ее супруг, бывший «народный губернатор» Донецкой области Павел Губарев также опроверг сообщения о том, что Екатерина находится под домашним арестом:

«Вранье. Сфабрикованное против нее дело развалилось. Работать в этом гребаном цирке правительстве далее Екатерина отказалась», — написал он.

ТАСС утверждал, что Губарева, в отношении которой с ноября велось следствие, от должности не отстранена. В ноябре агентство писало, что сотрудники МВД задержали Губареву по делу об экономическом преступлении. 16 ноября Губарев заявил о пропаже жены, но уже через два дня сообщил, что она на свободе. Суть дела против нее он раскрывать отказался, сославшись на договоренность со следствием. Источник РБК, близкий к центральному аппарату МВД, рассказывал, что Губареву задержали в центре Донецка 15 ноября, ее подозревают в хищении бюджетных средств.

На сайте правительства Херсонской области Екатерина Губарева до сих пор значится вице-губернатором региона по цифровизации и социальной политике.