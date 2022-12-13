Губарева опровергла сообщения о домашнем аресте
Вице-губернатор Херсонской области Екатерина Губарева опровергла сообщения о своем домашнем аресте. Ранее о назначенном ей домашнем аресте писал ТАСС со ссылкой на «представителя силовых структур».
«Официально заявляю, что нахожусь в добром здравии и на свободе. Никто никаких обвинений мне в хищениях не предъявлял», — написала она в своем телеграм-канале. К сообщению она прикрепила свое фото с детьми на фоне офиса центра «Мои документы». Где именно она находится, Губарева не уточнила.
«Понимаю, что время вечернее и всем хочется сказок на ночь, но мы не в волшебном лесу, а в стране, которая проводит СВО. Поэтому подливать мутную воду на информационные мельницы наших врагов в Киеве или Брюсселе как минимум безответственно, если не преступно», — добавила она.
Ее супруг, бывший «народный губернатор» Донецкой области Павел Губарев также опроверг сообщения о том, что Екатерина находится под домашним арестом:
«Вранье. Сфабрикованное против нее дело развалилось. Работать в этом
гребаном цирке правительстве далее Екатерина отказалась», — написал он.
ТАСС утверждал, что Губарева, в отношении которой с ноября велось следствие, от должности не отстранена. В ноябре агентство писало, что сотрудники МВД задержали Губареву по делу об экономическом преступлении. 16 ноября Губарев заявил о пропаже жены, но уже через два дня сообщил, что она на свободе. Суть дела против нее он раскрывать отказался, сославшись на договоренность со следствием. Источник РБК, близкий к центральному аппарату МВД, рассказывал, что Губареву задержали в центре Донецка 15 ноября, ее подозревают в хищении бюджетных средств.
На сайте правительства Херсонской области Екатерина Губарева до сих пор значится вице-губернатором региона по цифровизации и социальной политике.