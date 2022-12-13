США сочли опасными и отвратительными «атаки» Маска на инфекциониста Фаучи

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 65,84 (+0,16) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 62,38 (-0,19) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Велосипед, хоккей, сапборд: зачем нужны композитные материалы в обиходе 07:08
Власти обсудят выделение ФСИН частот для блокировки связи в тюрьмах Технологии и медиа, 07:00
«Ведомости» узнали, что национальный роуминг начнет работать в ДНР и ЛНР Технологии и медиа, 06:49
Классическая архитектура и комфорт: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 06:44
Reuters узнал о передаче США энергооборудования Украине на $13 млн Политика, 06:30
Классика вне времени: стратегия инвестиций в искусство Павла Третьякова РБК и Амарант, 06:12
Россияне назвали котов и соседей главными угрозами для дома Общество, 06:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
США сочли опасными и отвратительными «атаки» Маска на инфекциониста Фаучи Политика, 05:53
США пригрозили пожизненным сроком ливийцу за взрыв самолета над Локерби Общество, 05:52
Как сделать корпоративный портал на всю страну РБК и Cloud, 05:22
Основателя обанкротившейся криптобиржи FTX арестовали на Багамах Финансы, 05:09
Россияне назвали профессии в ИТ, которые хотели бы освоить Общество, 05:00
«Коммерсантъ» узнал об идее ЛДПР по участию Бута в довыборах в Госдуму Политика, 04:55
«Известия» узнали об идее включить плату за «умные» счетчики в квитанции Общество, 04:05
Политика ,  
0 

США сочли опасными и отвратительными «атаки» Маска на инфекциониста Фаучи

Белый дом высоко оценил то, как главный инфекционист США Фаучи справляется с пандемией COVID-19. Маск ранее опубликовал картинку, на которой высмеивается, как Фаучи якобы предлагает Байдену ввести «еще один локдаун»
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи (Фото: Ken Cedeno / POOL / EPA / ТАСС)

США считают опасными и отвратительными «атаки» со стороны нового владельца Twitter, предпринимателя Илона Маска на главного инфекциониста страны Энтони Фаучи. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер.

«[Атаки на доктора Фаучи] отвратительны и оторваны от реальности», — сказала она на брифинге (цитата по Reuters). Жан-Пьер высоко оценила то, как Фаучи справляется с кризисами в области здравоохранения, включая пандемию коронавируса.

Маск 11 декабря опубликовал пост, в котором призвал преследовать Фаучи. Он также опубликовал картинку, на которой высмеивается, как Фаучи якобы предлагает Байдену ввести «еще один локдаун».

Как передает Reuters, Фаучи ранее заявил, что планирует уйти в отставку в декабре с поста главного медицинского советника президента Джо Байдена и главного инфекциониста страны.

Энтони Фаучи был советником семи президентов США, начиная с республиканца Рональда Рейгана, и проработал на государственной службе более 50 лет. Однако его политика в отношении COVID-19 вызвало недовольство среди части населения США, пишет агентство.

Республиканцы также пригрозили провести расследование в отношении Фаучи, если они получат контроль над Конгрессом на промежуточных выборах.

Читайте на РБК Pro
Плата за успех: почему предприниматели сильнее других склонны к депрессии
С 2023 года все налоги пойдут через Единый налоговый счет. Что это такое
Доллар по 140 рублей или по 70: что готовит 2023 год
Конец льготной ипотеки: что будет с акциями застройщиков

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии COVID-19 выявлено более 99,4 млн случаев заражения, умерли более 1,08 млн человек. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
США Илон Маск
Материалы по теме
Илон Маск запустил в Twitter опрос о помиловании Ассанжа и Сноудена
Политика
Почему компанию Маска проверяют на жестокое обращение с животными. Видео
Бизнес
Маск раскрыл часть документов по сокрытию Twitter статьи о сыне Байдена
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter