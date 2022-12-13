США сочли опасными и отвратительными «атаки» Маска на инфекциониста Фаучи

Белый дом высоко оценил то, как главный инфекционист США Фаучи справляется с пандемией COVID-19. Маск ранее опубликовал картинку, на которой высмеивается, как Фаучи якобы предлагает Байдену ввести «еще один локдаун»

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи (Фото: Ken Cedeno / POOL / EPA / ТАСС)

США считают опасными и отвратительными «атаки» со стороны нового владельца Twitter, предпринимателя Илона Маска на главного инфекциониста страны Энтони Фаучи. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер.

«[Атаки на доктора Фаучи] отвратительны и оторваны от реальности», — сказала она на брифинге (цитата по Reuters). Жан-Пьер высоко оценила то, как Фаучи справляется с кризисами в области здравоохранения, включая пандемию коронавируса.

Маск 11 декабря опубликовал пост, в котором призвал преследовать Фаучи. Он также опубликовал картинку, на которой высмеивается, как Фаучи якобы предлагает Байдену ввести «еще один локдаун».

Как передает Reuters, Фаучи ранее заявил, что планирует уйти в отставку в декабре с поста главного медицинского советника президента Джо Байдена и главного инфекциониста страны.

Энтони Фаучи был советником семи президентов США, начиная с республиканца Рональда Рейгана, и проработал на государственной службе более 50 лет. Однако его политика в отношении COVID-19 вызвало недовольство среди части населения США, пишет агентство.

Республиканцы также пригрозили провести расследование в отношении Фаучи, если они получат контроль над Конгрессом на промежуточных выборах.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии COVID-19 выявлено более 99,4 млн случаев заражения, умерли более 1,08 млн человек. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.