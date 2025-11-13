Самолет из Марселя сел в Калининграде, куда должен прибыть Гросси

Рафаэль Гросси (Фото: Georges Schne / IMAGO / photonews.at / Global Look Press)

В аэропорту Храброво в Калининграде совершил посадку лайнер Bombardier из Марселя, который, предположительно, доставил генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Речь идет о рейсе 6571 Марсель — Калининград, он приземлился в аэропорту Храброво в 17:34 местного времени (18:34 мск). Борт принадлежит немецкой авиакомпании FAI.

О предстоящей встрече накануне заявил журналистам директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. «У нас впереди очередные консультации с МАГАТЭ. Они будут в пятницу, уже послезавтра, в Калининграде», — сказал тогда он.

В прошлый раз Гросси приезжал в Россию в конце сентября. Тогда он участвовал в международном форуме «Мировая атомная неделя», организованном «Росатомом». Мероприятие было приурочено к 80-летию российской атомной индустрии.

25 сентября Гросси встретился с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. На встрече Путин подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) налажено почти по всем направлениям, в том числе по вопросам атомной безопасности в мире.

Материал дополняется