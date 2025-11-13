Би-би-си рассказала об ожидании на Украине «худшего сценария» зимой

Семьи по всей Украине, где зимой температура может опускаться до –20 °C, готовятся «к еще более тяжелым временам», пишет Би-би-си. Экс-министр энергетики заявила, что предстоящий зимний период «будет намного тяжелее предыдущих»

Фото: Ed Ram / Getty Images

Предстоящая зима может стать для Украины самой опасной с начала боевых действий, сообщает Би-би-си со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Экс-министр энергетики страны Ольга Богуславец заявила Politico, что грядущий зимний период «будет намного тяжелее всех предыдущих».

«Я думаю, это будет худшая зима в нашей истории. <...> Все государственные институты должны быть готовы к худшему сценарию», — приводит Би-би-си слова собеседника. Он увидел риск для энергетики, инфраструктуры и отопления.

Би-би-си отмечает, что зимой температура на Украине может опускаться до минус 20°C. Сейчас, как пишет издание, семьи по всей стране готовятся «к еще более тяжелым временам». Жительница Киева Оксана Зиньковская-Боярская рассказала Би-би-си, что из-за ежедневных отключений электроэнергии в ее квартире часто гаснет свет, время от времени насосы, поддерживающие давление в бытовых системах газового снабжения, выходят из строя.

Как отметил источник Би-би-си среди европейских чиновников, дело не только в том, что людям холодно по ночам: «[Речь] идет также о том, что они не получают хлеб из пекарни по утрам и не могут пойти на работу, поскольку на фабрике нет электроэнергии».

О том, что зима для Украины «действительно будет тяжелой», пишет также обозреватель издания Politico Джейми Деттмер. Отчасти это связано с тем, что Украина столкнется с финансовым кризисом, поскольку 2025 год переходит в 2026-й, и, скорее всего, в феврале у страны закончатся деньги, говорится в публикации.

Сейчас почти во всех областях Украины действуют поочередные отключения света, которые могут длиться до 16 часов в сутки. Минэнерго Украины заявило, что в ближайшее время об отмене графиков не может идти и речи. Энергетики работают в усиленном режиме, но восстановление пострадавших в результате ударов объектов требует времени, указали в ведомстве.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.