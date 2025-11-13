Минобороны показало кадры уничтожения десанта ВСУ на Днепре
ВС России уничтожили при помощи беспилотников десант ВСУ, который двигался по Днепру в районе Херсона. Кадры боя опубликовало Минобороны России. На них украинский катер с десантом движется по Днепру, когда российская армия наносит по нему удар.
Операторы БПЛА также ударили беспилотниками по месту эвакуации ВСУ. По данным российского ведомства, использовались дроны «ВТ-40» и «КТ».
Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. В конце августа глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что российские войска контролировали 76% территории региона.
В середине октября российские военные взяли под контроль расположенную на левом берегу Днепра промышленную часть Херсона, а также дачные поселки в низовьях реки. Позднее губернатор Владимир Сальдо сообщил, что ВС России борются за освобождение Корабела на Карантинном острове в низовьях Днепра.
