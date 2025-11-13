 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны показало кадры уничтожения десанта ВСУ на Днепре

Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны показало кадры уничтожения десанта ВСУ на Днепре
Video

ВС России уничтожили при помощи беспилотников десант ВСУ, который двигался по Днепру в районе Херсона. Кадры боя опубликовало Минобороны России. На них украинский катер с десантом движется по Днепру, когда российская армия наносит по нему удар.

Операторы БПЛА также ударили беспилотниками по месту эвакуации ВСУ. По данным российского ведомства, использовались дроны «ВТ-40» и «КТ».

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. В конце августа глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что российские войска контролировали 76% территории региона.

В середине октября российские военные взяли под контроль расположенную на левом берегу Днепра промышленную часть Херсона, а также дачные поселки в низовьях реки. Позднее губернатор Владимир Сальдо сообщил, что ВС России борются за освобождение Корабела на Карантинном острове в низовьях Днепра.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Минобороны Военная операция на Украине ВСУ

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Минобороны сообщило о поражении «Геранью» пункта управления РЭБ ВСУ
Политика
Минобороны процитировало «Сектор газа» после данных об атаке в тумане
Политика
Минобороны сообщило о контроле над Новоуспеновским в Запорожской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 94,19 (-0,01) Инвестиции, 01:10 Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 81,29 (-0,07) Инвестиции, 01:10
Сотни брендов столкнулись с риском лишиться товарных знаков в России Бизнес, 10:47
Индекс гособлигаций России превысил 118 пунктов. С чем связан оптимизм Инвестиции, 10:45
Hürriyet узнала, что Турция допускает версию со сбитым военным самолетом Общество, 10:45
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
FT рассказала о «пугающих переменах» для ВСУ на поле боя из-за «Рубикона» Политика, 10:38
Экс-глава города Горнозаводска погиб на фронте Общество, 10:35
Как IТ-компаниям сохранить льготы в 2026 годуПодписка на РБК, 10:31
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
При уничтожении морского дрона около Туапсе повреждены пять частных домов Политика, 10:26
Девять кругов управленческого ада. Как выбраться из каждого Образование, 10:22
Режим повышенной готовности ввели вокруг горящей многоэтажки в Оренбурге Общество, 10:19
Моргенштерну на 10 лет запретили въезд в Литву Политика, 10:12
Форвард «Филадельфии» Мичков отметился голом в третьем матче подряд Спорт, 10:09
Мосбиржа с 20 ноября запустит торги мини-фьючерсом на серебро Инвестиции, 10:05