Политика⁠,
0

Австралия напомнила Индонезии о договоре после опасений из-за базы России

Джакарта должна обсуждать с Канберрой вопросы региональной безопасности, указали в Австралии. Издание Janes писало весной, что Индонезия получила запрос на размещение самолетов ВКС России на своей авиабазе, власти это отрицали
Пенни Вонг
Пенни Вонг (Фото: Matt Jelonek / Getty Images)

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг на фоне сообщений о возможных планах России получить доступ к авиабазе на востоке Индонезии заявила, что Джакарта обязана обсуждать с Канберрой вопросы, затрагивающие региональную безопасность.

«Действительно, у Индонезии давние отношения с Россией, а Россия поддерживает отношения со странами нашего региона», — сказала она в интервью ABC News of Australia. Австралийский министр указала, что соглашение о сотрудничестве в области обороны с Индонезией обязывает страны «консультироваться по вопросам, важным для обеих сторон».

В апреле издание Janes сообщило, что Джакарта получила запрос от Москвы на доступ к авиабазе Манухуа в Биак-Нумфоре в индонезийской провинции Папуа для размещения там самолетов Воздушно-космических сил России. Объект используется 27-й авиационной эскадрильей ВВС Индонезии, в распоряжении которой есть парк разведывательных самолетов CN235. Новость вызвала обеспокоенность Канберры, поскольку расстояние от базы до Дарвина, столицы Северной территории Австралии, составляет около 1400 км.

Глава разведки Австралии заявил о беспрецедентном уровне слежки
Политика
Майк Берджесс

Кремль тогда не стал комментировать эти сведения, заявив, что «очень много сейчас разных вбросов в СМИ, публикаций в СМИ, в том числе которые относятся к чувствительным областям и так далее». В МИД Индонезии сообщили, что «никогда не слышали» о подобном запросе России. Министр обороны Австралии Ричард Марлз обсудил ситуацию с индонезийским коллегой Шафри Шамсуддином, и тот заявил, что «сообщения о перспективах полетов российских самолетов с территории Индонезии просто не соответствуют действительности».

В сентябре Шамсуддин сообщил Bloomberg, что у его страны «нет сотрудничества в воздушном пространстве с Россией».

Несмотря на это, пишет агентство, вопрос возможного размещения самолетов ВКС России на индонезийской базе по-прежнему актуален для Австралии. Вонг не стала уточнять, поднимался ли он во время визита президента Индонезии Прабово Субианто в Сидней на этой неделе. Австралийский премьер Энтони Альбанезе после встречи с Субианто сообщил, что страны договорились о заключении нового соглашения, которое расширяет сотрудничество в области безопасности.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Австралия Индонезия авиабаза ВКС военная авиация

