Австралия напомнила Индонезии о договоре после опасений из-за базы России

Джакарта должна обсуждать с Канберрой вопросы региональной безопасности, указали в Австралии. Издание Janes писало весной, что Индонезия получила запрос на размещение самолетов ВКС России на своей авиабазе, власти это отрицали

Пенни Вонг (Фото: Matt Jelonek / Getty Images)

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг на фоне сообщений о возможных планах России получить доступ к авиабазе на востоке Индонезии заявила, что Джакарта обязана обсуждать с Канберрой вопросы, затрагивающие региональную безопасность.

«Действительно, у Индонезии давние отношения с Россией, а Россия поддерживает отношения со странами нашего региона», — сказала она в интервью ABC News of Australia. Австралийский министр указала, что соглашение о сотрудничестве в области обороны с Индонезией обязывает страны «консультироваться по вопросам, важным для обеих сторон».

В апреле издание Janes сообщило, что Джакарта получила запрос от Москвы на доступ к авиабазе Манухуа в Биак-Нумфоре в индонезийской провинции Папуа для размещения там самолетов Воздушно-космических сил России. Объект используется 27-й авиационной эскадрильей ВВС Индонезии, в распоряжении которой есть парк разведывательных самолетов CN235. Новость вызвала обеспокоенность Канберры, поскольку расстояние от базы до Дарвина, столицы Северной территории Австралии, составляет около 1400 км.

Кремль тогда не стал комментировать эти сведения, заявив, что «очень много сейчас разных вбросов в СМИ, публикаций в СМИ, в том числе которые относятся к чувствительным областям и так далее». В МИД Индонезии сообщили, что «никогда не слышали» о подобном запросе России. Министр обороны Австралии Ричард Марлз обсудил ситуацию с индонезийским коллегой Шафри Шамсуддином, и тот заявил, что «сообщения о перспективах полетов российских самолетов с территории Индонезии просто не соответствуют действительности».

В сентябре Шамсуддин сообщил Bloomberg, что у его страны «нет сотрудничества в воздушном пространстве с Россией».

Несмотря на это, пишет агентство, вопрос возможного размещения самолетов ВКС России на индонезийской базе по-прежнему актуален для Австралии. Вонг не стала уточнять, поднимался ли он во время визита президента Индонезии Прабово Субианто в Сидней на этой неделе. Австралийский премьер Энтони Альбанезе после встречи с Субианто сообщил, что страны договорились о заключении нового соглашения, которое расширяет сотрудничество в области безопасности.