ТАСС и «РИА Новости» удалили новость о перегруппировке войск у Днепра

ТАСС пояснил, что ошибочно опубликовал новость о перегруппировке войск «Днепр» к востоку от реки, и извинился, «РИА Новости» удалило сообщение. Агентства ссылались на сообщение Минобороны

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Агентства ТАСС и «РИА Новости» аннулировали свои сообщения о передислокации группировки российских войск «Днепр» к востоку от реки Днепр. Издания назвали сообщение вышедшим ошибочно.

Первые сообщения о перегруппировке появились на лентах агентств в 10:46 мск со ссылкой на Минобороны. В них говорилось, что командующий объединенной группировкой войск согласился с доводами командования группировки и приказал передислоцировать войска, а такое решение поможет «высвободить часть сил для наступления на других направлениях». Как правило, агентства публикуют сообщения от Минобороны прежде, чем они появляются в канале ведомства в Telegram.

В 11:00 сообщения об этом аннулировало «РИА Новости», спустя три минуты аналогично поступил ТАСС. Новость также была удалена с сайта и из телеграм-канала «РИА Новости», но ее копия сохранилась в сервисе TGStat. ТАСС не стал удалять публикацию из канала, но сделал пометку о том, что новость аннулирована, и извинился перед читателями.

Минобороны России прежде ранее не раз сообщало об усилиях украинских военных по пересечению Днепра в Херсонской области и предотвращении этих попыток. В конце октября ведомство рассказало, что «на херсонском направлении в районах острова Алешкинский и малого железнодорожного моста через Днепр нанесено огневое поражение вскрытым скоплениям живой силы противника».