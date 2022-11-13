Полиция Чехии арестовала 82 украинца и сирийца за ввоз нелегальных мигрантов в этом году

В Чехии арестовали украинцев и сирийцев за ввоз нелегальных мигрантов

В Чехии растет число преступников, пытающихся помочь нелегальным мигрантам из Сирии пересечь границу. Полиция задержала 49 украинцев, 33 сирийца и 26 чехов. В октябре Прага направила войска к границе со Словакией для контроля

Фото: policie.cz

С начала этого года чешская полиция арестовала 220 злоумышленников, пытавшихся нелегально ввести сирийских беженцев в Чехию, заявил Lidové noviny представитель полиции по делам иностранцев Йозеф Урбан.

«Мы арестовали 49 украинцев, 33 сирийца, 26 чехов, это основные национальности», — уточнил он, добавив, что нелегалов также пытаются ввозить выходы из Германии и Грузии.

Источник Lidové noviny рассказал, что руководство преступных групп старается привлечь к контрабанде мигрантов украинцев, поскольку те составляют уязвимую группу. Выходцы с Украины, по его словам, составляют «конечные звенья цепи», а не являются организаторами схемы — например, они работают водителями грузовиков.

За первые девять месяцев этого года полиция Чехии арестовала 125 преступников, участвующих в нелегальной миграции, писала ранее Lidové noviny. Издание указало, что в предыдущие годы полиция республики завела только около десяти дел по нелегальной миграции. К концу сентября задержали 30 украинцев, 24 чеха и 17 сирийцев, отчитался пресс-секретарь президиума полиции Йозеф Бокан.

В начале октября Чехия усилила охрану границы со Словакией группой солдат из 320 человек, которые будут патрулировать госграницу в ротациях по 80 человек, сообщало чешское Минобороны. Правительство страны решило улучшить контроль над границей из-за роста числа нелегальных мигрантов из Сирии. За первую неделю проверок было обнаружено 996 нелегальных мигрантов, в основном из Сирии, рассказал представитель полиции Павел Шваб.