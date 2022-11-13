Посол Украины в США: Вашингтон и Киев объявили о проекте малого модульного реактора

Вашингтон и Киев объявили о строительстве на Украине мини-АЭС

Преимуществами малых модульных реакторов является их транспортабельность и возможность разместить в местах, не подходящих для традиционных АЭС

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Вашингтон и Киев объявили о запуске проекта по строительству на Украине малого модульного реактора (ММР), который представляет собой мини-АЭС, сообщила на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) украинский посол в США Оксана Маркарова.

«В рамках 27-й Конференции ООН по климату (SOR27) спецпредставитель президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о запуске пилотного проекта по строительству на Украине малого модульного реактора (ММР)», — написала она.

По словам Маркаровой, партнерами проекта являются консорциум Аргонской национальной лаборатории (США), украинский «Энергоатом», Совет национальной безопасности Украины, а также компании Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, NuScale Power, Samsung C&T и Starfire Energy.

Предполагаемые сроки реализации проекта и его стоимость Маркарова не уточнила.

Малый модульный реактор (ММР) — это ядерный реактор мощностью до 300 МВт на энергоблок, что составляет треть от мощности традиционных реакторов. МАГАТЭ отмечает, что преимущество таких реакторов в том, что их можно размещать в местах, не подходящих для более крупных АЭС. Кроме того, собрать блок ММР можно на заводе, а затем доставить в необходимое место.

В мире насчитывается около 50 проектов и концепций ММР, на продвинутых этапах строительства находятся четыре — в России, Китае и Аргентине. Развитием проектов малых модульных реакторов, в частности, занимается «Росатом».

Украинские власти и ранее сообщали о планах строительства ММР. Так, осенью 2021 года, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США, «Энергоатом» договорился о сотрудничестве с американской компанией — производителем небольших реакторов NuScale Power. Последняя обещала поддержку в экспертизе проекта ММР.