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Трамп после беседы с Эрдоганом напомнил Европе о миллионах беженцев
По его словам, если ЕС не пойдет навстречу Анкаре, то Европу могут заполонить 4 миллиона беженцев
Фото: Evan Vucci / AP

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в Турции сейчас находятся 4 миллиона беженцев из Сирии. По его словам, Анкара несет финансовые потери в этой связи, и Европа должна поучаствовать в решении этой проблемы. «Если Турция отпустит этих людей, то они отправятся в Европу. Так что Европа должна участвовать в этом вопросе», — заявил Трамп на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Fox News.

Заявлению Трампа предшествовал вопрос американского журналиста, который спросил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о военной операции Турции против курдских формирований на севере Сирии. В частности журналист напомнил Эрдогану, что «Сирийские демократические силы» (YPG) помогали США в борьбе против «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации).

На это Эрдоган указал журналисту, что следует различать курдов. По его словам, у его партии серьезная поддержка среди курдов на юго-востоке Турции. Однако YPG, как отметил Эрдоган, является враждебной для Турции террористической организацией.

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При этом турецкий президент напомнил, что во время военных действий в Сирии миллионы курдов из района Кобани бежали на территорию его страны, и Анкара предоставила им убежище.

Турция в начале октября начала военную операцию под названием «Источник мира». В Анкаре утверждали, что ее задачей было создать зону разграничения на сирийско-турецкой границе. Спустя неделю после начала операции после YPG Турция согласилась на прекращение огня при посредничестве вице-президента США Майка Пенса. Одновременно курдские отряды согласились на появление в нейтральной зоне российской военной полиции и ввод с отрядов сирийской правительственной армии в северо-восточные районы страны.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган
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