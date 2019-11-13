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Политика ,  
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В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
Белорусский госсекретарь утверждает, что Россия предлагала Минску разместить базу ВВС в ответ на помощь в приобретении истребителей Су-30
Александр Лукашенко (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станиславь Зась заявил, что Россия предлагала на территории страны разместить базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30 СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».

В интервью телеканалу «Беларусь 1» Зась рассказал, что его страна пыталась договориться с Россией о помощи в поставке боевых истребителей Су-30 СМ. «Взамен получили предложение о размещении на нашей территории военно-воздушной базы РФ. Но, согласитесь, это не одно и то же: размещение на нашей земле военно-воздушной базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации», — цитирует Зася агентство «РИА Новости».

По словам госсекретаря СБ Белоруссии, непосредственное участие в разрешении этого вопроса принял президент страны Александр Лукашенко. «Без его непосредственного участия, поддержки, мы бы сейчас эту задачу не решили», — сказал Зась.

Политика
МИД Белоруссии назвал размещение российской военной базы бессмысленным

1 октября глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в размещении российской базы ВВС на территории его страны «нет практического смысла». «Зачем размещать на территории Беларуси военно-воздушную базу, о чем и шла речь, если сегодня ракеты могут буквально за считаные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты», — сказал он РБК.

О том, что возможность размещения российской базы в Белоруссии рассматривалась несколько лет назад, стало известно из СМИ. В октябре 2015 года президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что размещение российской военной авиабазы с военной точки зрения не нужно ни Минску, ни Москве, и назвал «шумиху» в СМИ вокруг этой темы политической.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Белоруссия
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