Лидер оппозиции Мьянмы вышла на свободу

Военная хунта Мьянмы выпустила на свободу Аун Сан Су Чжи – лидера демократической оппозиции страны. Сделано это было в день окончания ее домашнего ареста, сообщает агентство Associated Press.

Представители властей Мьянмы пришли к Аун Сан Су Чжи и объявили ей об окончании срока домашнего заключения. Они уточнили, что оппозиционер могла подписать постановление об освобождении и выйти на свободу или не подписывать его.

Стоит отметить, что за пределами дома освобождение Аун Сан Су Чжи ожидала многотысячная толпа, скандировавшая ее имя и жаждавшая увидеть своего кумира.

Впрочем, не исключено, что вскоре Аун Сан Су Чжи вновь будет арестована. Наблюдатели опасаются, что хунта не смирится с ее освобождением. Например, в 2002 году лидер оппозиции уже покидала место заточения и также была встречена ликующей толпой, а через год вернулась обратно под арест.

В 1990 году партия Аун Сан Су Чжи выиграла выборы в Мьянме, однако военным ее успех не понравился. Началось преследование лидера демократических сил, а в конце концов она была отправлена под арест.

За время гонений Аун Сан Су Чжи получила Нобелевскую премию мира, однако возглавить правительство страны ей так ни разу и не удалось.