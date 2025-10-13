 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Билл Клинтон призвал отдать должное Трампу за мир на Ближнем Востоке

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Президент США Дональд Трамп, его администрация, Катар и другие региональные акторы «заслуживают большой повалы» за заключение соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, заявил бывший американский лидер Билл Клинтон в X.

«Теперь Израиль и ХАМАС <...> должны попытаться превратить этот хрупкий момент в прочный мир, который обеспечит достоинство и безопасность как палестинцев, так и израильтян», — добавил Клинтон.

Экс-президент отметил, что два года войны привели к «немыслимому» количеству погибших, на это было «тяжело смотреть и невозможно найти рациональное объяснение».

Как прошел триумфальный «визит мира» Трампа на Ближний Восток
Политика
Дональд Трамп

В ночь на пятницу, 10 октября, вступило в силу перемирие в секторе Газа. Тогда же израильская армия отвела войска к ранее согласованным позициям.

В понедельник, 13 октября, ХАМАС вернул 20 израильских заложников — всех оставшихся в живых израильтян, в том числе уроженца Донбасса Максима Харкина. Израильские власти освободили почти 2 тыс. палестинских заключенных. Группировка также передала тела четырех погибших заложников, передача остальных 24 будет осуществлена позднее.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Дональд Трамп Билл Клинтон США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
МИД Израиля показал фото освобожденного из плена ХАМАС Максима Харкина
Политика
Трамп прибыл в Израиль. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
В США представили мобильную пусковую установку для Tomahawk Политика, 00:25
Microsoft прекратила поддержку Windows 10 Технологии и медиа, 00:17
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Авиакомпании обяжут отчитываться о выбросах CO2 на международных рейсах Бизнес, 00:02
Овечкин не может забить на старте НХЛ. Что происходит с лучшим снайпером Спорт, 00:02
«Рождение и смерть фирм»: за что дали Нобелевскую премию по экономикеПодписка на РБК, 00:01
Как может выглядеть вторая платежная система в РоссииПодписка на РБК, 00:01
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Гарик Харламов открыл агентство маркетинговых и ивент-услуг Технологии и медиа, 00:01
Германия попросила Трампа после его успеха в Газе помочь с Украиной Политика, 13 окт, 23:47
Судью КХЛ пожизненно дисквалифицировали из-за победного гола СКА Спорт, 13 окт, 23:36
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 13 окт, 23:24
JP Morgan решил вложить $1,5 трлн в «безопасность и устойчивость» США Политика, 13 окт, 23:18
Билл Клинтон призвал отдать должное Трампу за мир на Ближнем Востоке Политика, 13 окт, 23:15
США направили Зеленскому официальное приглашение в Вашингтон Политика, 13 окт, 23:05