Билл Клинтон призвал отдать должное Трампу за мир на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп, его администрация, Катар и другие региональные акторы «заслуживают большой повалы» за заключение соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, заявил бывший американский лидер Билл Клинтон в X.

«Теперь Израиль и ХАМАС <...> должны попытаться превратить этот хрупкий момент в прочный мир, который обеспечит достоинство и безопасность как палестинцев, так и израильтян», — добавил Клинтон.

Экс-президент отметил, что два года войны привели к «немыслимому» количеству погибших, на это было «тяжело смотреть и невозможно найти рациональное объяснение».

В ночь на пятницу, 10 октября, вступило в силу перемирие в секторе Газа. Тогда же израильская армия отвела войска к ранее согласованным позициям.

В понедельник, 13 октября, ХАМАС вернул 20 израильских заложников — всех оставшихся в живых израильтян, в том числе уроженца Донбасса Максима Харкина. Израильские власти освободили почти 2 тыс. палестинских заключенных. Группировка также передала тела четырех погибших заложников, передача остальных 24 будет осуществлена позднее.