Военные опровергли данные о подлодке «Новороссийск» у берегов Франции

Черноморский флот сообщил, что подлодка «Новороссийск» «осуществляет плановый межфлотский переход» после выполнения задач в Средиземном море, а данные о неисправности субмарины не соответствуют действительности

Дизель-электрическая подводная лодка «Новороссийск» (Фото: Денис Вышинский / ТАСС)

Данные о том, что российская дизель-электрическая подводная лодка «Новороссийск» экстренно всплыла у берегов Франции из-за неисправности, не соответствуют действительности, сообщили в Черноморском флоте.

Экипаж подлодки завершил выполнение задач в Средиземном море и сейчас «осуществляет плановый межфлотский переход», сообщили в пресс-службе флота.

Там подчеркнули, что по международным правилам судоходства субмарины должны проходить Ла-Манш исключительно в надводном положении.

Морское командование НАТО 9 октября сообщило, что всплывшую российскую подлодку обнаружили у побережья французского региона Бретань. Тип субмарины не уточнялся, но ряд российских СМИ написали, что речь идет о «Новороссийске».

Б-261 «Новороссийск» — головная подлодка в серии из шести субмарин проекта 636.3, построенных на «Адмиралтейских верфях» Объединенной судостроительной корпорации. Была заложена в августе 2010 года, три года спустя спущена на воду. В состав Черноморского флота ее приняли в августе 2014 года.

В мае Королевский флот Великобритании сообщил, что патрульное судно HMS Tyne перехватило у Ла-Манша российскую подлодку «Краснодар». В Военно-морском флоте России в ответ заявили, что субмарина, «выполнив задачи в Средиземном море, планово возвращалась к своему месту базирования», и в этом нет «никакой сенсации».