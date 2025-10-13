 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС
0

Момент освобождения первой группы заложников в Газе. Видео

Появилось видео с вывозом освобожденных заложников из сектора Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Момент освобождения первой группы заложников в Газе. Видео
Video

Красный Крест вывез из сектора Газа первую группу израильских заложников из семи человек, которых ХАМАС освободил в рамках мирного соглашения. Они уже пересекли границу и скоро встретятся со своими родственниками, рассказали в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Там добавили, что представители Красного Креста уже направились к следующему месту передачи еще одной группы заложников на юге сектора Газа. По данным ЦАХАЛ, сегодня там должны отдать еще нескольких похищенных людей.

ХАМАС передал Красному Кресту первую группу израильских заложников
Политика

ХАМАС сектор Газа заложники Израиль
