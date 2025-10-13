Момент освобождения первой группы заложников в Газе. Видео

Video

Красный Крест вывез из сектора Газа первую группу израильских заложников из семи человек, которых ХАМАС освободил в рамках мирного соглашения. Они уже пересекли границу и скоро встретятся со своими родственниками, рассказали в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Там добавили, что представители Красного Креста уже направились к следующему месту передачи еще одной группы заложников на юге сектора Газа. По данным ЦАХАЛ, сегодня там должны отдать еще нескольких похищенных людей.