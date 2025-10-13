ХАМАС опубликовал список заложников, которых передадут Израилю

Список совпадает с тем, который Израиль получил ранее на переговорах. В нем 20 человек, в том числе уроженец Донбасса Максим Харкин

Фото: Abid Katib / Getty Images

Военное крыло палестинской группировки ХАМАС опубликовало имена 20 израильских заложников, которых намерено освободить в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа, передает Times of Israel.

В список вошли те же люди, имена которых ранее уже были переданы Израилю в ходе переговоров, уточняет издание.

В их числе — Максим Харкин, уроженец Донецка, сын гражданки России Талы Харкиной. Когда началась атака боевиков на юг Израиля 7 октября 2023 года, он пытался спастись и написал матери, что все в порядке, но потребуется много времени на возвращение домой. Российский МИД этой весной обсуждал его освобождение с ХАМАС.

Также в списке указаны Бар Куперштейн, Эвьятар Давид, Йосеф-Хаим Охана, Сегев Кальфон, Авинатан Ор, Элкана Бохбот, Нимрод Коэн, Матан Зангаукер, Давид Куньо, Эйтан Хорн, Матан Ангрест, Эйтан Мор, Гали Берман, Зив Берман, Омри Миран, Алон Охель, Гай Гильбоа-Далал, Ром Браслабски, Ариэль Куньо.

Как отмечает ToI, в перечне нет военнослужащего ЦАХАЛ Тамира Нимроди и гражданина Непала Бипина Джоши. Не так давно его родители получили видеозапись из плена, которая свидетельствовала, что он жив, сообщает «9-й канал».

Освобождение заложников должно начаться в 8:00 по местному времени (совпадает с московским) 13 октября. ЦАХАЛ сообщала, что оно пройдет в два этапа.

Перемирие в секторе Газа вступило в силу 10 октября в рамках плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом.