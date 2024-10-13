Во Франции задержали афганца, связанного с планировавшим теракт в США
В департаменте Верхняя Гаронна на юго-западе Франции 8 октября задержали 22-летнего афганца по подозрению в подготовке нападения на футбольный стадион или торговый центр, пишет Le Figaro со ссылкой на AFP. По данным агентства, он связан с 27-летним гражданином Афганистана Назиром Ахмадом Таухеди, который планировал теракт в день президентских выборов в США. О его аресте стало известно на этой неделе.
В субботу 22-летнему стороннику «Исламского государства» (ИГ; запрещенная в России террористическая организация), было предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Источник AFP сообщил, что арестованные во Франции и США — братья. Однако в Национальной антитеррористической прокуратуре (PNAT) это не подтверждают.
По версии американских властей, 27-летний афганец из Оклахомы контактировал в Telegram с человеком, которого ФБР считает вербовщиком ИГ. По словам источника, американские власти передали информацию французским коллегам.
После этого во вторник утром в Тулузе и Фронтоне (Верхняя Гаронна) были задержаны трое мужчин в возрасте от 20 до 31 года, двое из которых являются братьями. По данным PNAT, один из задержанных, 22-летний афганец, планировал атаку на футбольный стадион или торговый центр. Ему предъявлено обвинение в террористическом заговоре, он заключен под стражу.
По словам собеседника, арестованный является выходцем из таджикской общины в Афганистане. Другой собеседник рассказал, что тот живет во Франции около трех лет. Двое других задержанных были освобождены.
8 октября Минюст США сообщил, что 27-летнему гражданину Афганистана Назиру Ахмаду Таухеди, проживающему в Оклахома-Сити, было предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения теракта в день выборов в США от имени ИГ.
«Таухеди вступил в сговор, пытался оказать материальную поддержку ИГ, а также достал огнестрельное оружие и боеприпасы, чтобы совершить насильственное нападение на американской территории во имя ИГ», — говорится в заявлении ведомства.
Перед атакой обвиняемый пытался переселить семью за границу и распродать имущество, а также приобрести два автомата АК-47 и боеприпасы. На встречу с ним и его несовершеннолетним сообщником по поводу продажи оружия пришли агенты ФБР, которые и задержали обоих. По словам Таухеди, он и его сообщник должны были умереть в день выборов «как мученики».
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