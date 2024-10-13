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DM узнала позицию Карла III о выходе Австралии из-под британской короны

DM: Карл III не будет возражать, если Австралия провозгласит себя республикой
ARM накануне визита Карла III заявило, что для Австралии настало время занять «равные позиции с другими странами». В письме Букингемского дворца говорится, что Карл III не будет против провозглашения Австралии республикой

Король Великобритании Карл III не будет возражать, если Австралия решит провозгласить себя республикой и перестанет считать его главой государства, пишет газета The Daily Mail со ссылкой на письмо, которое личный секретарь монарха отправил членам Австралийского республиканского движения (ARM) накануне визита британского короля в Канберру и Сидней.

Движение обращалось в Букингемский дворец с просьбой разрешить встречу его представителей с британским монархом в период его визита в Австралию. Король будет находиться в Океании с 18 октября по 26 октября, кроме Австралии он также намерен посетить Самоа.

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Коронация Карла III

«Его Величество, как конституционный монарх, действует по совету своих министров, и поэтому вопрос о том, станет ли Австралия республикой, должен решать австралийский народ», — говорится в письме, отправленном ARM секретарем Карла III.

Само ARM в обращении в Букингемский дворец отметило «важный вклад» королевской семьи в судьбу страны. Многие австралийцы, в случае объявления их государства республикой, продолжат «уважать британскую монархию» и будут желать, чтобы две страны оставались «самыми близкими друзьями и союзниками», полагает движение.

Однако в письме ARM, выдержку из которого приводит газета, также сказано, что для Австралии настало время занять «равные позиции с другими странами» на международном уровне. Международная поддержка этого шага, как заявило движение, растет.

Последний референдум по вопросу о выходе Австралии из-под формального управления британской короны состоялся в 1999 году, на нем почти 55% голосовавших высказались против того, чтобы перестать считать британского монарха главой государства.

В январе 2024 года правительство Австралии заявило, что проведение повторного голосования отложено на неопределенный срок.

В Австралии действует конституционная монархия с парламентской системой правления. Страна входит в состав Содружества наций, формальным главой государства является монарх Великобритании.

По состоянию на октябрь 2024 года членами Содружества наций были 56 государств почти со всех континентов мира. Последним из них о выходе из-под управления британской короны объявил Барбадос — в 2021 году страна стала республикой, но осталась членом Содружества наций.

ARM — австралийская непартийная организация, выступающая за то, чтобы Австралия стала республикой. Ее сторонники продвигают различные модели государственного устройства, в том числе парламентскую республику

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Карл III Виндзор

Король Великобритании
14 ноября 1948 года
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