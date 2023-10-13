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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израильские танки у границы с сектором Газа. Видео

Появилось видео с израильскими танками близ границы с сектором Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Израильские танки у границы с сектором Газа. Видео
Video

Израиль стягивает танки к границе с сектором Газа, бронетехнику развертывают в том числе в городе Сдерот. Ранее, как сообщило издание Walla, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху не исключил, что будет проведена наземная операция. В Армии обороны Израиля также говорили, что рассматривают все варианты.

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Теги
Израиль ХАМАС танки сектор Газа Палестина бронетехника видео
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