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Власти Петербурга сообщили, что медикам не запрещали выезжать за рубеж

Власти Петербурга: направленные медикам рекомендации не запрещают выезжать за границу
Рекомендации, направленные медучреждениям, касаются заграничных командировок, сообщили власти Петербурга. Как писала «Фонтанка», в этих рекомендациях говорилось и о необходимости воздержаться от личных поездок за рубеж
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Рекомендации, данные городским медучреждениям, не запрещают медикам выезжать за границу, сообщили РБК в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга.

«Рекомендации касаются служебных командировок и не являются основанием для запрета на выезд из страны», — сказали в ней.

О том, что петербургским медикам рекомендовали отказаться от зарубежных командировок, накануне со ссылкой на копию письма главы городского комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца к руководителям медучреждений сообщила «Фонтанка». В письме говорилось, что руководителям и сотрудникам подведомственных комитету медучреждений нужно отказаться и от личных поездок за границу, разрешались поездки только в страны СНГ.

Помимо этого, «Фонтанка» сообщала, что медсестрам и врачам настоятельно рекомендовали подписать «бумагу о невыезде за пределы России, включая страны СНГ».

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщили РБК, что письмо является рекомендацией, «обусловленной соображениями безопасности медработников». Заграничные командировки согласовываются с руководством и оплачиваются бюджетом, сейчас их число сократится, добавили в нем. В комитете также уточнили, что запрета на личные поездки нет.

Что касается каких-либо «бумаг о невыезде», которые якобы просили подписать медиков, то это «самодеятельность отдельных учреждений, если это правда», сказали «Фонтанке» в комитете. В нем подчеркнули, что документ был адресован учреждениям, подведомственным комитету, и поэтому, например, районные поликлиники получить письмо не могли.

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В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация. На правительственном портале «Объясняем.рф» сообщалось, что все медицинские специальности являются военно-учетными, а медработники могут подлежать мобилизации.

Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев говорил, что всего планируется призвать не более 3 тыс. медиков. По его словам, прежде всего это выпускники военно-медицинских вузов с подготовкой в области военно-полевой медицины, а также врачи с опытом боевых действий. Также требуются выпускники гражданских медвузов по специальностям «хирургия», «анестезиология», «травматология», добавил он. 

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Любовь Порываева Любовь Порываева, Виктория Полякова Виктория Полякова
мобилизация медики Санкт-Петербург Врачи
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