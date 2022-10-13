Власти Петербурга сообщили, что медикам не запрещали выезжать за рубеж

Рекомендации, направленные медучреждениям, касаются заграничных командировок, сообщили власти Петербурга. Как писала «Фонтанка», в этих рекомендациях говорилось и о необходимости воздержаться от личных поездок за рубеж

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Рекомендации, данные городским медучреждениям, не запрещают медикам выезжать за границу, сообщили РБК в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга.

«Рекомендации касаются служебных командировок и не являются основанием для запрета на выезд из страны», — сказали в ней.

О том, что петербургским медикам рекомендовали отказаться от зарубежных командировок, накануне со ссылкой на копию письма главы городского комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца к руководителям медучреждений сообщила «Фонтанка». В письме говорилось, что руководителям и сотрудникам подведомственных комитету медучреждений нужно отказаться и от личных поездок за границу, разрешались поездки только в страны СНГ.

Помимо этого, «Фонтанка» сообщала, что медсестрам и врачам настоятельно рекомендовали подписать «бумагу о невыезде за пределы России, включая страны СНГ».

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщили РБК, что письмо является рекомендацией, «обусловленной соображениями безопасности медработников». Заграничные командировки согласовываются с руководством и оплачиваются бюджетом, сейчас их число сократится, добавили в нем. В комитете также уточнили, что запрета на личные поездки нет.

Что касается каких-либо «бумаг о невыезде», которые якобы просили подписать медиков, то это «самодеятельность отдельных учреждений, если это правда», сказали «Фонтанке» в комитете. В нем подчеркнули, что документ был адресован учреждениям, подведомственным комитету, и поэтому, например, районные поликлиники получить письмо не могли.

Читайте на РБК Pro Pro Ничего не ясно: как бизнесу строить планы в период неопределенности Ничего не ясно: как бизнесу строить планы в период неопределенности Инструкции Pro Серж Фаге – РБК: «В Кремниевой долине против русских ничего не имеют» Серж Фаге – РБК: «В Кремниевой долине против русских ничего не имеют» Статьи Pro Как справиться с сильной тревогой за 2 минуты Как справиться с сильной тревогой за 2 минуты Инструкции Pro NOPEC против OPEC: чем закончится противостояние США и экспортеров нефти NOPEC против OPEC: чем закончится противостояние США и экспортеров нефти Статьи Pro x The Economist Credit Suisse может рухнуть. Будет ли это началом нового мирового кризиса Credit Suisse может рухнуть. Будет ли это началом нового мирового кризиса Прогнозы Pro x The Economist Что ситуация в США говорит о будущем мировой экономики — The Economist Что ситуация в США говорит о будущем мировой экономики — The Economist Статьи Pro Как перестать «залипать» на бесконечном чтении плохих новостей Как перестать «залипать» на бесконечном чтении плохих новостей Инструкции Pro Ищем хаус-мастера: как назвать должность, чтобы не пришлось платить штраф Ищем хаус-мастера: как назвать должность, чтобы не пришлось платить штраф Инструкции

В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация. На правительственном портале «Объясняем.рф» сообщалось, что все медицинские специальности являются военно-учетными, а медработники могут подлежать мобилизации.

Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев говорил, что всего планируется призвать не более 3 тыс. медиков. По его словам, прежде всего это выпускники военно-медицинских вузов с подготовкой в области военно-полевой медицины, а также врачи с опытом боевых действий. Также требуются выпускники гражданских медвузов по специальностям «хирургия», «анестезиология», «травматология», добавил он.