www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Компании
РБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение
?
Да
Выбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Вход
Регистрация
Вход
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 62,59
(0)
Инвестиции, 16:12
Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 63,49
(-0,26)
Инвестиции, 16:12
Зеленский оценил количество ПВО у Украины в 10% от необходимого
Политика, 19:54
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика, 19:53
Военная операция на Украине. Главное
Политика, 19:50
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Как улучшить здравоохранение в России за счет медицинского туризма
Партнерский проект, 19:38
Принц Уильям присвоил титул британской актрисе Ванессе Редгрейв
Life, 19:35
Мосбиржа заявила о планах запустить торги таджикским сомони
Инвестиции, 19:32
На юге Москвы автобус насмерть сбил ребенка на самокате
Общество, 19:19
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Расследование на Nord Stream усложнилось из-за снарядов Второй мировой
Политика, 19:14
«Авангард» победил в первом матче после увольнения главного тренера
Спорт, 19:09
В ряде областей Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу
Политика, 19:07
Футболист «Краснодара» Крыховяк будет готовиться к ЧМ в «Легии»
Спорт, 19:02
«Кэтрин по прозвищу Птичка». Вышел фильм с актерами «Игры престолов»
Life, 19:01
Генсек НАТО отказался раскрыть реакцию альянса в случае ядерного удара
Политика, 19:00
CNN сообщил о гибели на Украине еще одного американского ветерана
Политика, 18:59
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Военная операция на Украине
,
13 окт, 18:36
0
Поделиться
Поделиться
Вконтакте
Одноклассники
«Не знали, куда бежать». Очевидцы — об обстреле Белгорода
На многоэтажный жилой дом в Белгороде утром упали осколки ракеты, разрушен технический этаж, погибших нет. «РБК Черноземье» пообщался с местными жителями и очевидцами обстрела
Video
В Белгороде после обстрела ВСУ получила повреждения многоэтажка
Общество
Авторы
Теги
Александр Попов
Белгород
Что происходит с курсом рубля
Разбираемся в рассылке
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Материалы по теме
Белгородский губернатор сообщил о разрушенном ВСУ погранпункте
Политика
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела Белгорода
Политика
Кадры поврежденной после обстрела многоэтажки в Белгороде
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»,
1995–2022
. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК».
18+
letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены
Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter