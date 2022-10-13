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На газовом заводе в Норвегии эвакуировали сотрудников после угрозы взрыва

На газовом заводе Ormen Lange в Норвегии эвакуировали сотрудников из-за угрозы взрыва
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

На норвежском газовом заводе Ormen Lange в Мёре-ог-Ромсдал произошла «непонятная ситуация», сейчас она прояснена, сообщила полиция региона в «Твиттере». Подробности она пообещала предоставить позже.

Как передает NRK,  глава коммуны Эукра Од Йорген Нильсен сообщил об эвакуации сотрудников предприятия, сформирована кризисная комиссия. По его словам, поступило сообщение об угрозе взрыва. На место было вызвано подкрепление полиции.

Ormen Lange — второе по величине газовое месторождение Норвегии, он обеспечивает около 20% потребностей в газе Великобритании. Оператором является компания Shell.

Компания позднее сообщила, что работа завода после прояснения ситуации возобновлена, эвакуированных сотрудников вернули на рабочие места.

Материал дополняется. 

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