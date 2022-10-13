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Переговоры Путина и Алиева на саммите в Астане. Видео

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите в Астане.

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Ильхам Алиев Владимир Путин переговоры Астана
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