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Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 62,59
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Инвестиции, 16:12
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USD ЦБ: 63,49
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Доля частных инвесторов на рынке акций в сентябре выросла до 79%
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Мосбиржа планирует начать торги БПИФ на юаниевые активы
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Как ускорить работу инспекторов на месте ДТП
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Счетная палата предупредила о снижении пенсионных баллов у части россиян
Экономика, 17:52
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Политика
,
13 окт, 16:56
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Переговоры Путина и Алиева на саммите в Астане. Видео
Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите в Астане.
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Ильхам Алиев
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