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Курс евро на 13 октября
EUR ЦБ: 62,59
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www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
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,
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Переговоры Путина и Аббаса в рамках саммита СВМДА в Астане. Видео
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Палестины Махмудом Аббасом на саммите в Астане. РБК вел прямую трансляцию с переговоров
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Махмуд Аббас
Владимир Путин
встреча
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