Мэр Львова предложил жителям города ставить буржуйки в убежищах

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Мэр Львова Андрей Садовой после ударов по критической инфраструктуре призвал жителей города обустраивать пункты обогрева в убежищах.

«Представьте, если бы подобные обстрелы были не 10 октября, а 10 декабря. Просьба ставить буржуйки в укрытиях, там, где это возможно, уже не кажется такой странной», — написал он в своем телеграм-канале.

В видеообращении он также призвал к максимальной экономии электроэнергии — например, отмечает он, греть чайники можно не электричеством, а на газе.

10 и 11 октября Вооруженные силы России нанесли массированные ракетные удары по территории Украины. Минобороны России отчиталось о поражении всех намеченных целей, сообщив, что удары наносились «по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины». После ударов некоторые города Украины, том числе и Львов, полностью или частично остались без света и воды.

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