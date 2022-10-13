В Польше не выявили вины третьих лиц в утечке на нефтепроводе «Дружба»
Специалисты не выявили вины третьих лиц в разливе нефти на нефтепроводе «Дружба». Об этом сообщает польский оператор PERN.
«Согласно первым выводам и из способа деформации трубопровода следует, что на данный момент нет признаков вмешательства третьих лиц. Тем не менее проводятся подробные анализы, целью которых являются определение причины происшествия и ремонт магистрали, чтобы как можно скорее начать прокачку сырья», — говорится в сообщении.
Техническим службам PERN удалось локализовать место утечки после удаления большей части загрязнений с участка, расположенного рядом с поврежденным нефтепроводом.
О том, что на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» зафиксирована утечка, PERN сообщил ранее 12 октября. Она произошла примерно в 70 км от города Плоцк.
Нефтепровод «Дружба» построили в 1960-е годы. Он идет из Самары до Мозыря в Гомельской области Белоруссии, после чего делится на две ветки: северную (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (Украина, Чехия, Словакия, Венгрия и Хорватия).
Позже польские власти заявили, что нет оснований предполагать, что утечка на нефтепроводе «Дружба» возникла в результате саботажа. В то же время вице-премьер Сербии Зорана Михайлович предположила, что утечка на «Дружбе» является продолжением того, что случилось с «Северными потоками».
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что утечка на нефтепроводе «Дружба» на территории Польши была связана с технической неисправностью и «вроде» устранена.