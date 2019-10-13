Экзитполы показали победу партии Качиньского на выборах в Польше

Экзитполы показали победу партии Качиньского на выборах в Польше

Правящая партия Польши «Право и справедливость» набирает более 43%, уверенно опережая остальных конкурентов, следует из данных экзитполов

Ярослав Качиньский (Фото: AP )

По данным экзитполов, проведенных социологической компанией Ipsos, победу на парламентских выборах в Польше одерживает правящая партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (PiS), сообщает Polske Radio.

PiS набирает 43,6% голосов избирателей. Следом за ней идет «Гражданская коалиция», получившая 27,4%. В сейм также проходят «Союз демократических левых сил» (11,9), Польская крестьянская партия (9,6%) и объединение евроскептиков и националистов «Конфедерация» с результатом (6,4%).

Если результаты экзитполов подтвердятся, то партия Качиньского получит 239 мест в сейме и будет иметь абсолютное большинство.

«Нам предстоит четыре года напряженной работы, потому что Польша должна меняться дальше и должна измениться к лучшему», — приводит радиостанция слова Качиньского.