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Политика ,  
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Экзитполы показали победу партии Качиньского на выборах в Польше
Правящая партия Польши «Право и справедливость» набирает более 43%, уверенно опережая остальных конкурентов, следует из данных экзитполов
Ярослав Качиньский (Фото: AP )

По данным экзитполов, проведенных социологической компанией Ipsos, победу на парламентских выборах в Польше одерживает правящая партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (PiS), сообщает Polske Radio.

PiS набирает 43,6% голосов избирателей. Следом за ней идет «Гражданская коалиция», получившая 27,4%. В сейм также проходят «Союз демократических левых сил» (11,9), Польская крестьянская партия (9,6%) и объединение евроскептиков и националистов «Конфедерация» с результатом (6,4%).

Если результаты экзитполов подтвердятся, то партия Качиньского получит 239 мест в сейме и будет иметь абсолютное большинство.

«Нам предстоит четыре года напряженной работы, потому что Польша должна меняться дальше и должна измениться к лучшему», — приводит радиостанция слова Качиньского.

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Вице-спикера сейма Польши пустили в Белоруссию вопреки запрету России

В воскресенье в Польше прошли очередные парламентские выборы. Граждане страны выбирали 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента и 100 сенаторов (членов верхней палаты парламента).

Ярослав Качиньский является основателем и председателем правящей консервативной партии «Право и справедливость». Никакого высокого поста в государстве он в настоящее время не занимает, является просто членом сейма. Впервые возглавляемая им партия выиграла парламентские выборы в 2005 году году, но затем проиграла на досрочных выборах в 2007 году. В 2015 году «Право и справедливость» вернула себе лидерство в сейме.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Польша, выборы, сейм, Ярослав Качиньский
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