Шольц назвал печальным успех праворадикальной «Альтернативы для Германии»

АдГ угрожает немецкой экономике и раскалывает общество, нельзя пустить их к власти, заявил Шольц. Партия в ответ посоветовала ему «паковать чемоданы» и распустить федеральное правительство

Олаф Шольц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Результаты праворадикальной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на востоке страны вызывают беспокойство, к этому республика не может и не должна привыкать, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в X.

По его мнению, АдГ наносит ущерб Германии, ее успех ослабляет экономику, раскалывает общество и портит репутацию страны. Успех этой партии печален, признал Шольц, но мрачные прогнозы насчет перспектив СДПГ на выборах не сбылись, что говорит о необходимости продолжать борьбу.

«Все демократические партии теперь должны сформировать стабильные правительства без правых экстремистов», — добавил он.

Накануне, 1 сентября, в восточных немецких землях Тюрингия и Саксония прошли выборы в ландтаги (местные парламенты). Согласно обнародованным результатам, в Тюрингии победила АдГ, набравшая 32,8% голосов. В Саксонии она пришла второй с 30,6%, уступив Христианско-демократическому союзу (ХДС) чуть больше 1% (в Тюрингии христианские демократы вторые с 23,6%). Тем временем за социал-демократов (СДПГ), к которым принадлежит канцлер страны Олаф Шольц, в Тюрингии проголосовали только 6,1%, в Саксонии — 7,3%.

До сих пор АдГ не удавалось победить в Восточной Германии, несмотря на традиционное протестное голосование жителей этой части страны. По мнению экспертов, главная причина таких настроений среди восточных немцев кроется в экономическом неравенстве между двумя частями страны. Как показывают результаты многочисленных опросов, жители востока часто чувствуют себя второстепенными гражданами.

Рейтинги правящих сил на федеральном уровне продолжают снижаться, при том что следующие парламентские выборы должны пройти в сентябре 2025-го. Согласно исследованию телекомпании ZDF от 15 августа, 62% немцев негативно оценивают работу правительства, положительно — 33%. Деятельность канцлера Шольца оценивают как неудачную 58% опрошенных.

«Альтернатива для Германии» в ответ на критику призвала федеральное правительство уйти в отставку. «Избиратели хотят новых общенациональных выборов. Шольц и его партнеры по коалиции должны паковать чемоданы», — заявила лидер партии Алис Вайдель.