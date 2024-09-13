 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Премьер Грузии допустил вмешательство в выборы, но не со стороны России

Премьер Грузии Кобахидзе: в выборы могут вмешаться, но не из России
Сюжет
Военная операция на Украине
По словам Кобахидзе, у России нет ресурсов, чтобы влиять на парламентские выборы, которые пройдут в октябре. Но беспрецедентное вмешательство оказывают другие страны
Ираклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе (Фото: Carl Court / Getty Images)

В парламентские выборы Грузии, которые пройдут осенью, могут вмешаться другие страны, но не Россия, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Его слова приводит «Sputnik Грузия».

«У России нет ресурсов, чтобы существенно повлиять на избирательные процессы в Грузии, но они есть у других сил», — сказал Кобахидзе. По его словам, очень печально, что выборы в 2024 году проходят на фоне «беспрецедентного вмешательства извне, что является грубым нарушением избирательных принципов».

Кобахидзе отметил, что всему этому есть одна причина — «Грузия не открыла второй фронт, что огорчает некоторых конкретных людей». По мнению премьера, эти люди надеются, что «после выборов им все же удастся вернуть к власти свою агентуру», чтобы открыть второй фронт.

Зурабишвили рассказала о планах «вернуть Грузию на европейский путь»
Политика
Саломе Зурабишвили

В сентябре 2022 года депутат Верховной рады Федор Вениславский заявил, что у грузинского народа на фоне военной операции России появилась уникальная возможность заставить власти «предпринять конкретные шаги и освободить Абхазию и Южную Осетию», поскольку Россия сейчас полностью сосредоточена на Украине. Другие украинские политики, в том числе советник главы офиса президента Михаил Подоляк, также призывали Грузию «защищать свою страну».

Власти Грузии, в свою очередь, неоднократно подчеркивали, что считают недопустимым втягивание страны в конфликт на Украине.

О том, что Грузия станет вторым фронтом для России, если на парламентских выборах в октябре в стране победит оппозиция, Кобахидзе уже говорил в июле. По его словам, за отказ от этих действий правящую партию «Грузинская мечта» называли пророссийской. Отправка военных на Украину означала бы полноценное включение Грузии в противостояние с Россией, добавил глава правительства.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией

Британский премьер ответил Путину на предупреждение о войне с Россией

Пьяные черви и голуби-наводчики: за что вручили Шнобелевскую премию

«Зенит» побил рекорд десятилетия по тратам на новичков

Politico узнала, почему Кулебу уволили с поста главы МИД Украины

Криштиану Роналду первым в истории набрал 1 млрд подписчиков в соцсетях

Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперации

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Мир Ландау
Ираклий Кобахидзе Грузия Украина парламентские выборы
Материалы по теме
Глава МИД Польши пригрозил Украине жесткими мерами из-за Волынской резни
Политика
Создатель «Грузинской мечты» отказался от встречи с конгрессменами из США
Политика
Кобахидзе заявил о «беспрецедентном вмешательстве» в выборы Грузии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 100,39 (-0,35) Инвестиции, 12 сен, 18:02 Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 91,11 (-0,16) Инвестиции, 12 сен, 18:02
Премьер Грузии допустил вмешательство в выборы, но не со стороны РоссииПолитика, 15:14
ЦБ повысил ставку до 19%: как подорожает ипотека и что будет с ценамиНедвижимость, 14:59
Минобороны заявило о продолжении наступления в Курской областиПолитика, 14:54
Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на УкраинеПолитика, 14:51
Лондон назвал беспочвенными обвинения ФСБ в адрес британских дипломатовПолитика, 14:39
Нигерия задержала менеджера Binance. Как это стало национальным вопросомКрипто, 14:36
Китай объявил о первом с 1978 года повышении пенсионного возрастаПолитика, 14:36
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Подмосковье полиция задержала четырех человек за поджог релейных шкафовПолитика, 14:36
Хюрцелер из «Брайтона» стал самым молодым лучшим тренером месяца в АПЛСпорт, 14:27
Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние 10 лет. ИнфографикаФинансы, 14:26
Индекс Мосбиржи после повышения ставки ЦБ опустился ниже 2600 пунктовИнвестиции, 14:16
Когда ипотека вновь станет доступной. Брать кредит или подождать сниженияНедвижимость, 14:15
Путин назначил Ираду Зейналову послом на МаврикииПолитика, 14:11
Почему ЦБ повысил ставку до 19% и как это повлияет на рубль и инвестицииИнвестиции, 14:09