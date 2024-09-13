Премьер Грузии Кобахидзе: в выборы могут вмешаться, но не из России

Премьер Грузии допустил вмешательство в выборы, но не со стороны России

По словам Кобахидзе, у России нет ресурсов, чтобы влиять на парламентские выборы, которые пройдут в октябре. Но беспрецедентное вмешательство оказывают другие страны

Ираклий Кобахидзе (Фото: Carl Court / Getty Images)

В парламентские выборы Грузии, которые пройдут осенью, могут вмешаться другие страны, но не Россия, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Его слова приводит «Sputnik Грузия».

«У России нет ресурсов, чтобы существенно повлиять на избирательные процессы в Грузии, но они есть у других сил», — сказал Кобахидзе. По его словам, очень печально, что выборы в 2024 году проходят на фоне «беспрецедентного вмешательства извне, что является грубым нарушением избирательных принципов».

Кобахидзе отметил, что всему этому есть одна причина — «Грузия не открыла второй фронт, что огорчает некоторых конкретных людей». По мнению премьера, эти люди надеются, что «после выборов им все же удастся вернуть к власти свою агентуру», чтобы открыть второй фронт.

В сентябре 2022 года депутат Верховной рады Федор Вениславский заявил, что у грузинского народа на фоне военной операции России появилась уникальная возможность заставить власти «предпринять конкретные шаги и освободить Абхазию и Южную Осетию», поскольку Россия сейчас полностью сосредоточена на Украине. Другие украинские политики, в том числе советник главы офиса президента Михаил Подоляк, также призывали Грузию «защищать свою страну».

Власти Грузии, в свою очередь, неоднократно подчеркивали, что считают недопустимым втягивание страны в конфликт на Украине.

О том, что Грузия станет вторым фронтом для России, если на парламентских выборах в октябре в стране победит оппозиция, Кобахидзе уже говорил в июле. По его словам, за отказ от этих действий правящую партию «Грузинская мечта» называли пророссийской. Отправка военных на Украину означала бы полноценное включение Грузии в противостояние с Россией, добавил глава правительства.