Китай объявил о первом с 1978 года повышении пенсионного возраста

Пенсионный возраст в Китае — один из самых низких в мире, с 2025 года начнется его постепенное повышение. Власти отмечают старение населения и нехватку рабочих рук

Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил постепенное повышение пенсионного возраста с 1 января 2025 года, сообщает Xinhua.

Сейчас женщины, работающие в офисах, выходят на пенсию в 55 лет, работницы фабрик — в 50, а мужчины — в 60. В течение 15 лет планка вырастет до 58, 55 и 63 лет соответственно. Financial Times и Bloomberg отмечают, что это первое повышение с 1978 года, сейчас пенсионный возраст в Китае один из самых низких в мире.

С 2030 года минимальный срок уплаты взносов в пенсионный фонд, необходимый для получения ежемесячной пенсии, будет постепенно увеличиваться с 15 до 20 лет и каждый год будет повышаться на шесть месяцев.

В заявлении комитета говорится, что правительство «должно активно реагировать на старение населения, поощрять и поддерживать занятость и предпринимательскую деятельность трудящихся». Власти уверены, что реформа необходима, так как средняя ожидаемая продолжительность жизни населения Китая достигла рекордного значения в 78,6 года (для сравнения, в 1960-х показатель составлял 44 года), а к 2050-му, по прогнозам, превысит 80 лет. В то же время численность работающего населения сокращается.

По данным Национального бюро статистики, в 2023 году общая численность населения материкового Китая составляла 1,41 млрд человек, что на 2 млн меньше, чем годом ранее. Доля трудоспособных граждан (в возрасте от 16 до 59 лет) снизилась до 61,3% (по сравнению с 62% в 2022 году). Общее число смертей в прошлом году выросло до 11,1 млн, это максимум с 1960-го. В 2023 году родилось 9,02 млн детей, что является самым низким показателем с момента основания Китайской Народной Республики в 1949 году.

К 2035 году, по оценкам государственной телерадиокомпании CCTV, доля людей в возрасте 65 лет и старше вырастет до 30% населения по сравнению с 14,2% в 2021 году.

Как отмечает FT, низкий пенсионный возраст вызывает недовольство молодых людей, которые жалуются на то, что вынуждены работать больше, чтобы содержать семью. Многие из них — единственные дети в семье из-за действовавшей долгое время политики «одного ребенка», которую начали смягчать в 2016 году.