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Экономика ,  
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КНР решила стимулировать внутреннее потребление из-за проблем в экономике

На фоне замедления экономического роста во втором квартале года власти Китая задумались о стимулировании потребительских расходов. В КНР и МВФ обращали внимание, что без таких мер состояние экономики страны может ухудшиться
Фото: Tingshu Wang / Reuters
Фото: Tingshu Wang / Reuters

Власти Китая предложили 20 шагов в области стимулирования потребительских расходов внутри страны на фоне сокращения экономического роста. Перечень опубликован на сайте правительства страны, на него обратило внимание агентство Bloomberg.

Оно отмечает, что согласно опубликованным в июле данным экономический рост страны замедлился до худших темпов за пять кварталов. В апреле-июне китайская экономика выросла на 4,7% — самый низкий показатель с начала 2023-го. В предыдущем квартале рост составил 5,3%. Из-за замедления есть риск, что КНР не достигнет запланированного показателя роста около 5% в 2024 году.

Среди мер, предложенных китайскими властями:

  • улучшение качества услуг общественного питания;
  • развитие потребления в области культуры и туризма;
  • популяризация спорта, создание новых спортивных объектов;
  • содействие учебным заведениям в закрытии обществом образовательных потребностей;
  • развитие цифровых услуг и т. д.

Экономисты предрекли второй «китайский шок»
Экономика
Фото:Getty Images

2 августа Bloomberg опубликовал мнение члена комитета по денежно-кредитной политике Народного банка Китая Хуана Ипина, высказанное в мае, насчет состояния экономики страны. По его словам, китайским властям следует изменить свою стратегию «сосредоточения на инвестициях и игнорирования потребления».

«Экономика вступила в новую стадию, и общий спрос — включая потребление, экспорт и даже инвестиции — уже не так силен, как раньше. Это фактически создает новые проблемы для макроэкономической политики», — полагает экономист. В этой связи он призвал прибегнуть к мерам повышения потребительских расходов.

В Международном валютном фонде также сообщали, что Пекин «слишком сильно полагается на инвестиции, а не на потребление», что оказывает влияние на состояние экономики.

The Wall Street Journal в марте сообщала, что Китай удваивает экспорт для оживления замедлившегося экономического роста, заводы уже выпускают больше автомобилей, техники и бытовой электроники, чем необходимо для внутреннего рынка. Китайские компании с опорой на государственные кредиты перенасыщают зарубежные рынки продукцией, которую не смогли продать внутри страны. В связи с этим экономисты, с которыми поговорила газета, предрекли мировой экономике второй «китайский шок» — бум импорта дешевых товаров китайского производства. Первый раз такое явление произошло в конце 1990-х и начале 2000-х.

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