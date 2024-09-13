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Политика ,  
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WSJ рассказала о переосмыслении роли танков под влиянием Украины

Опыт использования дорогостоящих западных танков на Украине поставил перед военными на Западе вопрос, что дальше делать с этой техникой. Некоторые предлагают менять всю тактику боя и сосредоточиться на ПВО и защите от дронов
Танк Leopard
Танк Leopard (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Опыт военных действий на Украине заставляет страны Запада пересматривать тактику использования танков на поле боя, пишет WSJ со ссылкой на украинских и западных военных.

Как отмечает издание, несмотря на отдельные успехи украинских подразделений с использованием западных танков, в дальнейшем эти машины становятся легкой мишенью для дронов. Например, беспилотниками уничтожены минимум шесть танков Abrams и 12 новых немецких Leopard, заменить которые не так просто.

Собеседники издания в ВСУ указывают, что если в начале конфликта еще была возможность укрыть танк в складках местности или в окопе, а потом стрелять с близкого расстояния, прямой наводкой, то теперь этот метод малоэффективен, поскольку вся местность обычно контролируется с неба беспилотниками. В результате водителю танка после нескольких выстрелов приходится быстро менять позицию и искать убежище.

В течение десятилетий именно танки считались основным оружием на поле боя, но сейчас в Пентагоне пытаются решить вопрос, как лучше их защитить. В частности, этим занимается департамент Пентагона под руководством генерала Джеймса Рейни, который отвечает за модернизацию американской армии.

Среди способов снизить уязвимость танка и добавить ему маневренности, которые предлагают эксперты, называются уменьшение веса машины за счет использования более легких материалов, а также изменения в топливной системе. Например, используемый на Украине танк Abrams располагает баком почти на 1700 л. Чтобы просто его завести и сдвинуть с места, необходимо больше 10 л.

Также в шведской компании SAAB работают над специальным покрытием, которое будет сокращать температуру поверхности танка, что позволит скрывать его от тепловизоров. Помимо этого, есть и израильская разработка системы активной защиты Fist — установка на танк небольших устройств, которые в случае приближения дронов будут выпускать по ним небольшие снаряды.

Впрочем, как отмечает WSJ, в Вашингтоне есть и те, кто считают, что не стоит переоценивать опыт военных действий на Украине. Во-первых, уязвимость танков там связана с особенностью ландшафта, где мало лесов и естественных укрытий от дронов. Во-вторых, стратегия США рассчитана на то, чтобы комбинированно использовать танки с авиацией и средствами ПВО, тогда как у Киева такой возможности нет. В-третьих, ситуации с массовой потерей танков уже происходили — и в ходе Второй мировой войны, и в ходе арабо-израильской войны 1973 года.

С другой стороны, издание отмечает, что и в США, и в других странах НАТО есть сторонники идеи отказа от дальнейших серьезных инвестиций в разработку танков и фокусирования большего внимания на средства ПВО.

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