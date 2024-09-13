ITV: Стармер исключил решение об ударах по России на встрече в Белом доме

Стармер исключил решение об ударах по России на встрече в Белом доме

Снятие ограничений на применение западных ракет для Киева не будет темой переговоров в Белом доме между британским премьером и Джо Байденом. Продолжение дискуссии о разрешении для ВСУ бить ими вглубь России анонсировал Госдеп

Кир Стармер (Фото: Ian Forsyth / Getty Images)

Британский премьер Кир Стармер сообщил, что на переговорах с американским президентом Джо Байденом не будет обсуждаться вопрос о разрешении ВСУ наносить удары вглубь России западными ракетами. По его словам, именно тема поддержки Киева будет предметом переговоров, которые затронут стратегию, «а не только тактику». Применение западных ракет он счел тактическим вопросом, передает ITV.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил западных партнеров разрешить удары поставляемыми Украине высокоточными ракетами вглубь территории России, объясняя это военной необходимостью. Однако США ограничивали Киев в такой возможности, в отличие от ряда других союзников, например Германии. Тем не менее на этой неделе Госдеп анонсировал обсуждение возможного снятия ограничений на использование западного оружия украинской армией.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.