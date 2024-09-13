 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Стармер исключил решение об ударах по России на встрече в Белом доме

ITV: Стармер исключил решение об ударах по России на встрече в Белом доме
Сюжет
Военная операция на Украине
Снятие ограничений на применение западных ракет для Киева не будет темой переговоров в Белом доме между британским премьером и Джо Байденом. Продолжение дискуссии о разрешении для ВСУ бить ими вглубь России анонсировал Госдеп
Кир Стармер
Кир Стармер (Фото: Ian Forsyth / Getty Images)

Британский премьер Кир Стармер сообщил, что на переговорах с американским президентом Джо Байденом не будет обсуждаться вопрос о разрешении ВСУ наносить удары вглубь России западными ракетами. По его словам, именно тема поддержки Киева будет предметом переговоров, которые затронут стратегию, «а не только тактику». Применение западных ракет он счел тактическим вопросом, передает ITV.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил западных партнеров разрешить удары поставляемыми Украине высокоточными ракетами вглубь территории России, объясняя это военной необходимостью. Однако США ограничивали Киев в такой возможности, в отличие от ряда других союзников, например Германии. Тем не менее на этой неделе Госдеп анонсировал обсуждение возможного снятия ограничений на использование западного оружия украинской армией.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

По Земле ударит облако солнечной плазмы

Российские военные освободили десять населенных пунктов в Курской области

Артем Дзюба стал игроком тольяттинского «Акрона»

Акции конкурента Starlink за полгода выросли на 1300%

Зеленский фразой «все идет по плану» описал события в Курской области

Астронавт-турист впервые вышел в открытый космос

Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперации

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Кир Стармер Белый дом Storm Shadow
Материалы по теме
Над Курской областью сбили украинскую ракету
Политика
Times узнала, что Лондон убеждает допустить удары Storm Shadow по России
Политика
Guardian узнала, что Лондон разрешит Киеву бить Storm Shadow по России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 100,39 (-0,35) Инвестиции, 12 сен, 18:02 Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 91,11 (-0,16) Инвестиции, 12 сен, 18:02
Орловский губернатор сообщил о третьем сбитом за ночь беспилотникеПолитика, 10:46
Record узнала о запрете владельца португальского клуба на трансферы в РПЛСпорт, 10:37
Какие офисы в Москве еще поднимутся в ценеPro, 10:36
В России резко возросло число обходящих иммунитет вариантов коронавирусаОбщество, 10:32
Володин назвал страны НАТО участниками боевых действий на УкраинеПолитика, 10:28
Стармер исключил решение об ударах по России на встрече в Белом домеПолитика, 10:20
Роналду первым в истории набрал 1 млрд подписчиков в соцсетяхСпорт, 10:19
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава Калужской области сообщил о работе оперслужб на месте падения дронаПолитика, 10:06
«Попал в идеальный шторм». Какие дивиденды заплатит «Норникель» за 2024-йPro, 10:03
В небе над Россией появилось северное сияние. ФоторепортажОбщество, 10:03 
Топ самых дорогих новичков РПЛСпорт, 10:02
Военкора Поддубного выписали из больницы после ранения в Курской областиПолитика, 10:01
Названы самые популярные направления России для аренды в бархатный сезонНедвижимость, 10:00
Ким Чен Ын поручил увеличить обогащение урана и готовиться к войнеПолитика, 09:55