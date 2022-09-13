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США рассекретили доклад о «тайном влиянии России»

Как утверждают в администрации президента США, за последние восемь лет Россия потратила на «тайное политическое финансирование» других стран свыше $300 млн. Кремль обвинения во вмешательстве неоднократно опровергал
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

США рассекретили часть доклада своей разведки о «тайном политическом финансировании» других стран со стороны России. Об этом на брифинге сообщил высокопоставленный представитель американской администрации, передает Reuters.

По словам чиновника, разведка США выяснила, что с 2014 года Россия потратила более $300 млн на усиление влияния за рубежом. Средства предназначались иностранным партиям, политикам и чиновникам более чем в 20 странах, заявил он. О каких именно странах идет речь, представитель администрации президента США не уточнил.

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России.

Российские власти ранее неоднократно опровергали обвинения во вмешательстве во внутренние дела других стран. «Вы знаете, что Россия никогда не приемлела вмешательства в свои внутренние дела, никогда не делает это сама, категорически выступает против того, когда это происходит», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

CNN узнал, что США обеспокоены возможным вмешательством России в выборы
Политика
Фото:Sean Rayford / Getty Images

США обвиняли Россию в том числе во вмешательстве в выборы. В июне CNN также сообщал об обеспокоенности Вашингтона тем, что Москва может вмешаться в выборы в палату представителей и сенат, которые должны пройти в начале ноября.

Песков подобные обвинения называл голословными, объясняя подобные сообщения со стороны Вашингтона «маниакальным упорством». «Мы видим, что российская карта лежит в красном углу письменного стола всех вашингтонских политиков во время электоральной кампании», — отмечал пресс-секретарь президента еще в 2016 году.

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