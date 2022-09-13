Депутат Госдумы от Крыма досрочно сложил полномочия

Депутат заявил, что «в это непростое время он должен быть в Крыму». Алексей Черняк избрался в Госдуму от Крыма в сентябре прошлого года

Алексей Черняк (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Госдума прекратила полномочия депутата Алексея Черняка, избранного по Симферопольскому одномандатному округу, свидетельствует постановление, опубликованное в базе данных нижней палаты.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Черняка Алексея Юрьевича на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий», — говорится в постановлении. Проект о его отставке был внесен в Госдуму 6 сентября.

В своем телеграм-канале депутат написал, что слагает полномочия, поскольку «должен быть в Крыму». «В это непростое время я должен быть в Крыму — в одном строю с крымчанами, моими коллегами и единомышленниками, там, где живут мои родные и близкие, где прошла большая часть моей жизни», — заявил Черняк.

Черняк был избран депутатом по избирательному округу № 19 (Симферопольский — Республика Крым) в сентябре 2021 года. Состоял в комитете по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Черняк с 2010 года работал в парламенте Крыма, с 2014 года был председателем комитета госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму. Является членом «Единой России».

Будучи депутатом Госдумы, Черняк, в частности, выступил за наказание для «недружественных компаний» за их «демонстративный уход» из России: по мнению депутата, такие фирмы следовало бы внести в «недружественный список», чтобы впоследствии «исключить их возвращение на наши рынки». Кроме того, Черняк предлагал ввести анкеты для въезжающих в Россию из стран Прибалтики, где те бы обозначили «свое отношение к статусу Крыма и специальной военной операции на Украине».