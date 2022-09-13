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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Trend сообщило о режиме прекращения огня между Арменией и Азербайджаном

Власти пока официально не подтвердили перемирие, в Ереване сообщают, что интенсивность боев снизилась, но они продолжаются
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Армения и Азербайджан договорились о восстановлении режима прекращения огня. С 9:00 по местному времени (08:00 мск) боевые действия прекращены, утверждает со ссылкой на источники азербайджанское агентство Trend.

Минобороны Армении по состоянию на 07:00 мск сообщало, что позиционные бои на границе продолжаются. Премьер Никол Пашинян, выступая в парламенте страны, сообщил, что интенсивность боевых действий снизилась, однако атаки продолжаются.

Минобороны Армении также сообщило, что глава ведомства Сурен Папикян провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу и проинформировал его о ситуации на границе с Азербайджаном. «Сурен Папикян и Сергей Шойгу договорились предпринять необходимые шаги для стабилизации ситуации», — говорится в сообщении.

Совет безопасности Армении ранее принял решение официально обратиться к России и ОДКБ за помощью в связи с обострением армяно-азербайджанского конфликта.

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Фото:Артем Микрюков / Reuters

Новое обострение на границе Армении Азербайджана произошло в ночь на 13 сентября. В Минобороны Армении заявили, что после полуночи 13 сентября азербайджанские войска начали обстрел приграничных населенных пунктов на юго-востоке республики — Сотка, Горис и Джермук. В Миобороны Азербайджана утверждают, что произошедшее — ответ на попытки армянских военнослужащих заминировать пути снабжения противника.

Никол Пашинян провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, во время которого назвал действия Баку неприемлемыми. Пресс-служба Пашиняна отметила, что лидеры договорились поддерживать оперативный контакт. Пашинян также обсудил ситуацию с французским президентом Эмманюэлем Макроном и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

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И Ереван, и Баку, сообщают о наличии погибших и пострадавших. По словам премьера Армении Никола Пашиняна, погибли 49 армянских военных.

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Армения Азербайджан
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