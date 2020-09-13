Сенаторы потребовали объяснений у Disney из-за съемок «Мулан»

Группа конгрессменов США направила письмо генеральному директору корпорации The Walt Disney Company Бобу Чапеку с требованием объяснить связи компании с органами безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района(СУАР) в Китае в ходе съемок фильма «Мулан». Соответствующее письмо опубликовано на сайте сенатора-республиканца Марко Рубио, выступившего одним из инициаторов письма. Всего инициативу прддержали 18 сенаторов и членов Палаты представителей.

«Решение снимать части «Мулан» в СУАР в сотрудничестве с местными службами безопасности и пропаганды [является] молчаливым признанием легитимности этих преступников, чьи деяния могут быть приравнены к геноциду», — приводится в заявлении текст письма.

«Мулан» - приключенческая драма режиссера Ники Каро, основанная на одноименном мультфильме The Walt Disney Company, который вышел в 1998 году. Мировая премьера картины прошла в начале в сентябре текущего года.

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