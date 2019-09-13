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Зеленский сообщил о разговоре с Коломойским про жизнь по правилам
На первой после своей инаугурации встрече президент обсудил равные условия для всего бизнеса, а также снижение тарифов на коммунальные услуги. Зеленский заключил, что все на Украине должны жить по правилам

На недавней встрече с бизнесменом Игорем Коломойским президент Украины Владимир Зеленский разговаривал об условиях работы бизнеса и снижении тарифов на коммунальные услуги. Об этом украинский лидер заявил в разговоре с журналистами, передает «Украинская правда».

«Говорили о том, что все должны жить по правилам, монополии не будет. Для всех. И в частности для господина Коломойского. И чтобы он способствовал, чтобы цены, как-либо связанные с коммуналкой — там очень много вопросов, чтобы они снижались», — рассказал Зеленский.

Украинский президент уточнил, что все осознают необходимость жить в рыночных условиях, в том числе европейские партнеры Украины, однако надо сделать так, чтобы коммунальные услуги были дешевле.

На уточняющий вопрос, услышал ли Коломойский главу государства, Зеленский ответил: «Уверен в этом. Посмотрим на результат».

Встреча, о которой идет речь, прошла 10 сентября в офисе президента в Киеве. Пресс-служба офиса сообщала, что Зеленский и Коломойский обсуждали вопросы ведения бизнеса на Украине, а также энергетическую сферу. Это была первая публичная встреча Зеленского и Коломойского после инаугурации украинского президента. Бизнесмен указал, что это была в принципе первая их встреча за последние четыре месяца, которыеЗеленский находится у власти.

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На переговорах также присутствовали глава Минэнерго Алексей Оржель, премьер-министр Алексей Гончарук, глава офиса президента Андрей Богдан, первый помощник Зеленского Сергей Шефир, глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, представитель Киева в набсовете НАК «Нафтогаз Украины» Юлия Ковалив, а также исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Комментируя переговоры с Зеленским, а именно возможное изменение правил ведения крупного бизнеса, Коломойский отметил, что никаких правил нет, как и самих олигархов в принципе.

Миллиардер Игорь Коломойский во время президентской кампании Зеленского открыто поддерживал будущего президента, говорил о готовности помогать ему советами и консультировать его. Также он является владельцем телеканала «1+1», на котором выходят передачи студии «Квартал 95», которую основал Зеленский, поэтому последнего принято считать человеком Коломойского.

Автор: Анна Трунина
Теги: Украина, Владимир Зеленский, Игорь Коломойский
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