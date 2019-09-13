Зеленский сообщил о разговоре с Коломойским про жизнь по правилам

Зеленский сообщил о разговоре с Коломойским про жизнь по правилам

На первой после своей инаугурации встрече президент обсудил равные условия для всего бизнеса, а также снижение тарифов на коммунальные услуги. Зеленский заключил, что все на Украине должны жить по правилам

На недавней встрече с бизнесменом Игорем Коломойским президент Украины Владимир Зеленский разговаривал об условиях работы бизнеса и снижении тарифов на коммунальные услуги. Об этом украинский лидер заявил в разговоре с журналистами, передает «Украинская правда».

«Говорили о том, что все должны жить по правилам, монополии не будет. Для всех. И в частности для господина Коломойского. И чтобы он способствовал, чтобы цены, как-либо связанные с коммуналкой — там очень много вопросов, чтобы они снижались», — рассказал Зеленский.

Украинский президент уточнил, что все осознают необходимость жить в рыночных условиях, в том числе европейские партнеры Украины, однако надо сделать так, чтобы коммунальные услуги были дешевле.

На уточняющий вопрос, услышал ли Коломойский главу государства, Зеленский ответил: «Уверен в этом. Посмотрим на результат».

Встреча, о которой идет речь, прошла 10 сентября в офисе президента в Киеве. Пресс-служба офиса сообщала, что Зеленский и Коломойский обсуждали вопросы ведения бизнеса на Украине, а также энергетическую сферу. Это была первая публичная встреча Зеленского и Коломойского после инаугурации украинского президента. Бизнесмен указал, что это была в принципе первая их встреча за последние четыре месяца, которыеЗеленский находится у власти.