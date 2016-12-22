В правительстве Германии заявили о потере доверия к главе контрразведки

Глава контрразведки усомнился в том, что после убийства немца в городе Хемниц началась охота на мигрантов, хотя Ангела Меркель утверждала, что гонения есть. Теперь министр финансов заявил о последствиях для Ханса-Георга Маасена

Ханс-Георг Маасен (Фото: Hannibal Hanschke / Reuters)

Руководитель Федеральной службы защиты конституции Германии Ханс-Георг Маасен потерял доверие, заявил министр финансов ФРГ Олаф Шольц, передает Reuters. Служба защиты конституции осуществляет контрразведывательную деятельность.

«Любой, возглавляющий одну из служб безопасности в нашей стране, должен обладать полным доверием. Очевидно, что этого доверия больше нет и что будут последствия», — сказал Шольц.

Такие заявления последовали за интервью Маасена газете Bild, в котором тот затронул беспорядки в городе Хемниц. 26 августа в городе проходил фестиваль, во время которого неизвестные закололи 35-летнего немца. По подозрению в причастности к нападению были задержаны выходцы из Сирии и Ирака.

После убийства правые политики, включая членов партии «Альтернатива для Германии», призвали своих сторонников выйти на улицы; митинги были направлены против мигрантов. Прошло несколько акций протеста, в ходе одной из них, 28 августа, пострадал россиянин.

В прошедшую пятницу, 9 сентября, глава контрразведки в разговоре с Bild заявил, что у службы, которой он руководит, нет достоверной информации о гонении на мигрантов в Хемнице. Маасен добавил, что власти не могут установить аутентичность появившихся видеозаписей, на которых якобы запечатлены нападения на мигрантов.

Его комментарии противоречили словам главы правительства Ангелы Меркель и ее пресс-секретаря, которые говорили о гонениях в Хемнице, отмечали немецкие СМИ. Меркель также обвинила «Альтернативу для Германии» в нагнетании этнической напряженности.

Слова Маасена, отмечало Reuters, вызвали раскол в правящей коалиции: в его поддержку высказался, в частности, глава МВД Хорст Зеехофер (партия ХСС). Также на сторону Маасена встал один из руководителей «Альтернативы для Германии» Александер Гауланд. С другой стороны, высокопоставленный член Социал-демократической партии Малу Дрейер заявила, что высказывания Маасена подорвали доверие общества к государству. Она сказала, что не считает, что глава спецслужбы достоин занимать свою должность.