На ЗАЭС пообещали восстановить градирню после пожара
Градирня Запорожской атомной электростанции выгорела изнутри, но визуально несущие конструкции не нарушены, сообщила «РИА Новости» представитель станции Евгения Яшина.
«Выгорела только вся внутренняя обвязка. Но все равно еще предстоит сделать полноценное обследование, чтобы исключить невидимые возможные нарушения в самой конструкции», — сказала она, добавив, что градирня будет восстановлена.
Вечером 11 августа на градирне ЗАЭС произошел пожар. Как заявили в «Росатоме», причиной стали удары двух украинских беспилотников, глава компании Алексей Лихачев назвал это целенаправленной атакой. Директор станции Юрий Черничук предположил, что один из дронов мог нести горючую жидкость. Украинский президент Владимир Зеленский и глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко возложили ответственность за пожар на Россию; по мнению последнего, на одной из градирен могли гореть автомобильные шины.
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщали, что в день ЧП видели над станцией черный дым и слышали серию взрывов. Специалисты осмотрели градирню 12 августа и заявили, что «во время обхода не было обнаружено ни остатков покрышек, ни остатков дрона». Они пока не установили причины возгорания, но, по словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, группа сочла маловероятным, «что первичный источник пожара начался у основания градирни».
В МАГАТЭ сообщили, что ядерная безопасность станции не пострадала, поскольку градирни сейчас не эксплуатируются. Об этом же заявляло руководство ЗАЭС. Украинские власти также говорили, что радиационный фон в норме.
ЗАЭС находится на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области. Она состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000. Объект является крупнейшей атомной станцией в Европе. С начала военных действий в феврале 2022 года ЗАЭС находится под контролем России. Москва и Киев регулярно обвиняют друг друга в атаках на станцию.
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