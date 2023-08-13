В Чечне назвали фейком сообщения о «перестрелке «кадыровцев» в Урзуфе

Информацию о перестрелке накануне начали публиковать украинские власти и СМИ. В правительстве Чечни назвали это «очередным фейком» и заявили, что ни один чеченский военнослужащий не имеет отношения к произошедшему

Ахмед Дудаев (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Информация о «перестрелке «кадыровцев» с военной комендатурой» в Урзуфе (Донецкая народная республика) является «дешевой фальшивкой», которую распространяют украинские СМИ, сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

По его словам, после появления сообщений об инциденте в Урзуфе была проведена проверка и установлены все обстоятельства произошедшего.

«Официально и со всей ответственностью заявляю, что ни один боец подразделений из Чеченской Республики или представитель чеченского народа к указанному происшествию не имеет ровным счетом никакого отношения!» — написал Дудаев в своем телеграм-канале.

Урзуф — курорт под Мариуполем на берегу Азовского моря.

О том, что 11 августа там произошла перестрелка между «кадыровцами» и местной комендатурой, сообщила украинская администрация Мариуполя (продолжает действовать на Украине после того, как ДНР вошла в состав России), а также советник ее главы Петр Андрющенко. Они утверждали, что в результате инцидента якобы есть погибшие и пострадавшие, но источник такой информации не назвали. Материалы со ссылкой на заявление Андрющенко активно публиковали украинские СМИ, в том числе УНИАН, «Апостроф», «Обозреватель» и другие.

«Все инсинуации наших недругов о происшествии в Урзуфе говорят об их слабости и окончательной профессиональной деградации», — считает Дудаев.