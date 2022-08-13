В конце мая Порошенко несколько раз отказали в выезде с Украины. Его пропустили с третьего раза, после обращения к украинскому президенту Владимиру Зеленскому

Петра Порошенко (Фото: РИА Новости)

Бывшего украинского президента Петра Порошенко заметили в аэропорту Варшавы вместе с женой Мариной. Фотографию с ним опубликовал Telegram-канал «Украина сейчас». В конце мая у Порошенко дважды возникали проблемы с выездом с Украины.

Журналист канала заснял Порошенко в бизнес-терминале варшавского аэропорта. Помимо жены, с ним находились трое охранников. Канал также опубликовал видео со снятым со спины мужчиной с бутылкой на территории аэропорта и утверждает, что это Порошенко.

В конце мая у Порошенко возникли проблемы с выездом с Украины. Первый раз его отказались пропустить через границу 27 мая, когда политик собрался на Парламентскую ассамблею НАТО, сообщала партия «Европейская солидарность», лидером которой он является. Пограничники объяснили это тем, что возникла проблема с QR-кодом, который подтверждает разрешение на выезд. На следующей день его снова не выпустили с Украины, поскольку, как сообщила пограничная служба, он не предоставил все необходимые документы.

Порошенко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив, что он едет за границу, чтобы добиваться поддержки страны в условиях спецоперации России и одобрения «Плана Маршалла 2.0» для Киева. 30 июля его пропустили через границу.

В конце июня в одной из гостиниц Лондона произошел конфликт с участием жены Порошенко Марины и журналистки ТСН Натальей Гончаровой. Последняя встретила семью экс-президента в гостинице, начала их снимать и задавать вопросы. Порошенко выразил готовность отвечать, однако его супруга попыталась схватить телефон Гончаровой и вывернуть ей руку, передавал ТСН.

Порошенко занимал пост президента Украины с июня 2014 года по май 2019 года. Он пытался переизбраться на второй президентский срок, однако в ходе голосования проиграл Владимиру Зеленскому. Против Порошенко на Украине возбуждено дело о поставках угля из Донбасса в 2014-2015 годах. Он проходит по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Сам Порошенко считает преследование политическим.