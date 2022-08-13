Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 62,54 (+0,02) Инвестиции, 12 авг, 16:22
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 60,9 (+0,28) Инвестиции, 12 авг, 16:22
Порошенко заметили в аэропорту Варшавы Политика, 21:26
«Манчестер Юнайтед» крупно проиграл и опустился на последнее место в АПЛ Спорт, 21:25
Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на первый матч сезона Спорт, 21:16
Глава Татарстана призвал частично вернуть масочный режим в регионе Общество, 21:12
Румынский пловец побил державшийся 13 лет мировой рекорд Спорт, 21:02
Международный фестиваль фейерверков в Москве. Прямая трансляция Общество, 21:00
Единоросс из Сибири в День физкультурника показал, как упал с велосипеда Общество, 20:50
На свалках России кончается место: как решить проблему мусоропереработки Партнерский проект, 20:49
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Минобороны Словакии отчиталось о поставке Украине четырех САУ Zuzana Политика, 20:36
«Манчестер Юнайтед» пропустил четыре гола к 35-й минуте матча АПЛ Спорт, 20:22
Сделавший Deutsche Bank мировым финансовым гигантом банкир умер от рака Финансы, 20:12
Российский защитник НХЛ получил вторую за год тяжелую травму Спорт, 20:02
Штрафы для богатых: как сделать справедливыми наказания для водителей Партнерский проект, 20:01
VK, WhatsApp, iOS: что изменится для пользователей в ближайшее время Life, 20:00
Политика ,  
0 

Порошенко заметили в аэропорту Варшавы

В конце мая Порошенко несколько раз отказали в выезде с Украины. Его пропустили с третьего раза, после обращения к украинскому президенту Владимиру Зеленскому
Петра Порошенко
Петра Порошенко (Фото: РИА Новости)

Бывшего украинского президента Петра Порошенко заметили в аэропорту Варшавы вместе с женой Мариной. Фотографию с ним опубликовал Telegram-канал «Украина сейчас». В конце мая у Порошенко дважды возникали проблемы с выездом с Украины.

Журналист канала заснял Порошенко в бизнес-терминале варшавского аэропорта. Помимо жены, с ним находились трое охранников. Канал также опубликовал видео со снятым со спины мужчиной с бутылкой на территории аэропорта и утверждает, что это Порошенко.

В конце мая у Порошенко возникли проблемы с выездом с Украины. Первый раз его отказались пропустить через границу 27 мая, когда политик собрался на Парламентскую ассамблею НАТО, сообщала партия «Европейская солидарность», лидером которой он является. Пограничники объяснили это тем, что возникла проблема с QR-кодом, который подтверждает разрешение на выезд. На следующей день его снова не выпустили с Украины, поскольку, как сообщила пограничная служба, он не предоставил все необходимые документы.

Порошенко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив, что он едет за границу, чтобы добиваться поддержки страны в условиях спецоперации России и одобрения «Плана Маршалла 2.0» для Киева. 30 июля его пропустили через границу.

В конце июня в одной из гостиниц Лондона произошел конфликт с участием жены Порошенко Марины и журналистки ТСН Натальей Гончаровой. Последняя встретила семью экс-президента в гостинице, начала их снимать и задавать вопросы. Порошенко выразил готовность отвечать, однако его супруга попыталась схватить телефон Гончаровой и вывернуть ей руку, передавал ТСН.

Порошенко занимал пост президента Украины с июня 2014 года по май 2019 года. Он пытался переизбраться на второй президентский срок, однако в ходе голосования проиграл Владимиру Зеленскому. Против Порошенко на Украине возбуждено дело о поставках угля из Донбасса в 2014-2015 годах. Он проходит по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Сам Порошенко считает преследование политическим.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Петр Порошенко Варшава Аэропорт Украина
Материалы по теме
Медведчук дал показания против Порошенко
Политика
Медведев рассказал, какой видит судьбу Зеленского
Политика
Депутаты Севастополя лишили Кучму звания почетного гражданина города
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter