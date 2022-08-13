«Коммерсант» узнал о задержании экс-депутата Госдумы в аэропорту Адлера

В аэропорту Адлера задержали бывшего депутата Госдумы Евгения Трепов, пишет газета «Коммерсантъ».

Трепова обвиняют в растрате денег обанкротившегося костромского Конфидэнс-банка, собственником и председателем совета директоров которого тот являлся. Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК Следственный комитет возбудил в октябре прошлого года. Лицензии банк с долгом в 4,3 млрд лишился в апреле 2018 года.

По данным силовиков, экс-депутат собирался бежать в Грузию.

Его этапировали в Москву. В пятницу Басманный районный суд посадил Трепова под домашний арест. По делу о растрате также проходит бывший и. о. председателя правления Конфидэнс-банка Светлана Гермогенова, суд арестовал ее.

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