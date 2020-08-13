США обвинили Россию в запуске нового вируса Drovorub

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Агентство национальной безопасности США и Федеральное бюро расследований опубликовали отчет, в котором обвинили Россию в создании и запуске нового вируса под названием Drovorub.

За разработку вируса было ответственно военное подразделение Главного разведывательного управления (ГРУ), запуск вируса - часть его операций по кибершпионажу, говорится в заявлении ведомств.

По данным США, Drovorub поражает систему Linux. "Drovorub представляет угрозу для пользователей систем национальной безопасности, Министерства обороны и базы оборонной промышленности, использующих системы Linux", - говорится в отчете.

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